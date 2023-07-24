Полномасштабная война в Украине многое расставила по своим местам, став своеобразным маркером. В частности, она показала, кто готов стать на защиту нашей страны, взяв в руки оружие, кто готов помогать людям, связав свою жизнь с волонтерством, а кто просто сбежал, решив пересидеть сложный период за границей.

Также есть те, кто попросту забыл родную страну и отрекся от нее в тяжелое и страшное время, вписав навсегда возле своего имени слово предатель. Факты ICTV решили составить подборку звезд, которые предали Украину и “продались” России.

Елка

Возможно, получить желаемую славу в Украине певица из Ужгорода не смогла, однако свою публику она все же имела. Особую популярность исполнительница обрела в нашей стране после судейства в Х-Факторе, но после 24 февраля о войне в родной стране артистка не промолвила ни слова.

Кроме того, она продолжила жить в РФ, строить там карьеру, выступать на концертах и корпоративах.

Однажды в сети появились слухи, что предательница Елка помогает ВСУ. Об этом рассказал блогер Богдан Беспалов, сославшись на свои источники и отметив, что таким образом молчунья разрабатывает себе план Б, на случай, если решит вернуться в Украину. Однако, как показало время и практика, украинцы не забывают своих предателей.

София Стужук

Блогер-миллионик София Стужук для украинской аудитории с началом полномасштабной войны раскрылась в негативном свете. Мать четверых детей жила в Киеве и строила свою карьеру, но после 24 февраля, очевидно, забыла все хорошее.

Стужук не просто замалчивает российскую агрессию против Украины и то, что страна-агрессор творит в нашей стране, но еще и оправдывает ракетные обстрелы.

24 февраля София уехала в Ригу, откуда заявила, что в Украину возвращаться не собирается. Она попросила подписчиков видеть ее человеком, который заново строит свою жизнь.

Maruv

Много вопросов, мало ответов, однако они и не нужны, ведь все очевидно. В начале полномасштабной войны Maruv сбежала и исчезла из информпространства. Она не сделала ни одного заявления по поводу кровавых действий РФ по сей день.

Сейчас Maruv пытается вернуться в шоу-бизнес под псевдонимом Sharlotta Ututu. Более того, многие украинцы жалуются, что молчунья появляется в их Instagram, хотя они даже не подписаны на нее, а это значит — команда артистки заказывает рекламу, которая распространяется и на граждан нашей страны.

Анна Asti

Популярность предательница Анна Asti получила в дуэте с Артемом Умрихиным (Artik), который также является украинцем и родом из Запорожья, что регулярно страдает от российских обстрелов.

Сама Анна родом из Черкасс, и, как говорят многие ее украинские коллеги, полномасштабную войну предательница встретила в Украине. Ни одного заявления против кровавой политики диктатора РФ исполнительница не сделала, более того, она спокойно продолжает жить в России, строить карьеру, выступать вместе с путинистами и делать вид, что ничего не происходит. Кому война, кому мать родна, как говорится.

Ани Лорак

Предательство этой певицы не обсудил только ленивый. Ани Лорак перечеркнула все, что строила в Украине и без угрызений совести выбрала сторону страны-агрессора. Возможно, многие не ожидали такого от этой артистки, однако реалии таковы, а потому в данном случае выбор пал на деньги.

После 24 февраля 2022 года Лорак никак не осудила действия России по отношению к ее родной стране. Уроженка Черновицкой области продолжает транслировать по накатанной “за мир и любовь победит все”.

Более того, она регулярно “пробивает дно” своими очередными действиями и высказываниями. Молчунья опустилась настолько, что в марте Ани Лорак отменяли концерты в России и она была вынуждена отправиться на заработки в Узбекистан.

Юрий Бардаш

Музыкальный продюсер Юрий Бардаш лучше бы тоже молчал. Однако он сбежал в Грузию, откуда сравнил Украину с нацистской Германией.

После мужчине стали поступать угрозы и он решил бежать в Москву. По словам продюсера, дорога была нелегкой, два дня он пересидел в горах Батуми, после перешел пешком границу Грузии и Абхазии. Как он тогда сказал, ему это удалось за пять минут, поскольку его паспорт “выдан луганским”.

В сентябре 2022 года стало известно, что Бардаш получает российский паспорт и меняет имя. По всей видимости, теперь он Георгий.

Регина Тодоренко

В рядах предателей также ведущая Регина Тодоренко. Уроженка Одессы делает вид, что ничего не происходит, и игнорирует войну. Ей наплевать на то, что ее родной город регулярно страдает от обстрелов армии страны-аргессора.

Однажды она попыталась оправдаться за свое молчание, сказав, что у них с мужем-россиянином разные взгляды на войну, а потому она не хочет с ним никаких конфликтов. Что ж, действительно, лучше молчать, пока твои близкие люди сидят под обстрелами.

Таисия Повалий

Певица-предательница Таисия Повалий вместе с супругом, продюсером Игорем Лихутой еще до полномасштабной войны жила в РФ. Все бы ничего, если бы она не трогала народ Украины.

Повалий открыто поддержала войну, назвав кровавого диктатора Владимира Путина “спасителем”.

Кроме того, у предательницы нет ни стыда, ни совести. Периодически она поет украинские песни на пропагандистских сценах.

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К сожалению, это не весь список звезд-предателей, однако люди с такой позицией точно не нужны нашей стране. Кому из знаменитостей не место в Украине — читайте на Фактах ICTV.