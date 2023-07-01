Не все украинские звезды оказались верны своей стране в условиях войны — многие долгие годы работали на Кремль, подыгрывая пропаганде. Они променяли свои воспоминания, близких людей и веру в будущее на деньги, и для таких артистов назад дороги нет.

Топ-5 звезд предателей — далее в материале.

Открывает список Яна Клочкова — пловчиха и четырехкратная олимпийская чемпионка. С начала полномасштабного вторжения закрыла свои соцсети и молчит о войне. Известно, что она скрывается в Крыму, который уже давно оккупирован РФ.

Следующий в списке антигероев — футболист Анатолий Тимощук. С 2017 года он является ассистентом главного тренера питерского клуба. Примечательно, что его отец сейчас служит в ТРО Луцка. Сам спортсмен не говорит правду о войне — считает, что “не все так однозначно”.

Тройку лидеров открывает певец Кирилл Туриченко. Артист был участником группы Иванушки International, а затем начал свою сольную карьеру в РФ. Впрочем, о войне уроженец Одессы молчит.

Второе место за звездой и напарником Сергея Притуры из шоу Файна Юкрайна. Речь идет об Андрее Молочном, который уехал в РФ и оттуда начал рассказывать о нацистах на улицах Киева. О войне юморист молчит, в то время, как Притула делает невероятные сборы на помощь нашим защитникам.

Первое место заслуженно получил дуэт Кролики — Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Актеры годами активно критикую украинскую власть, и при этом продолжают жить в Киеве. Примечательно, что выступления этой двойки на территории Украины запрещены.