Концерты певицы-предательницы Ани Лорак отменяют даже в России, куда она убежала из Украины. Так, выступления артистки уже не состоятся в Краснодаре и Ростове, а в Воронеже думают над аналогичным шагом.

По заявлению российских СМИ, концерты были запланированы на весну, но высказывания Лорак о любви к Украине заставило жителей городов РФ отказаться от приезда предательницы. Похоже, артистка не нужна ни на своей родине, которую она продала, ни в России.

Так, местные общественные организации и вовсе призывают власти городов отменить весь ее тур — речь идет о появлении на сценах Воронежа, Краснодара и Ростова. Это также аргументируется тем, что артистка выбрала эти города не просто так — все они в непосредственной близости к украинской границе.

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Помимо этого, ее также подозревают в отправке денег ВСУ, хотя она раньше заявляла, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта, и помощь может дать только в гуманитарном виде, без сбора средств на технику или оружие.

Певице не удалось усидеть на двух стульях — артистка считается предательницей в Украине, а в РФ против нее начинается бунт местных жителей.

Напомним, что Лорак обвинила Украину в переезде в Россию. Певица вновь назвала войну конфликтом, и добавила, что государство родной страны прижало ее к стенке. При этом, она добавила, что Украина остается в ее сердце и гордится своим культурным наследием.