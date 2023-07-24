В ночь на 23 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Одессе. 24 июля каждый украинец говорил об этих событиях, выражая свой гнев стране-агрессору и сожаления тем, кто в результате атаки пострадал. Но есть среди нас и предатели, например, ведущая Регина Тодоренко.

Казалось бы, молчать уже сил нет, однако только не у Тодоренко. Одесситка никак не отреагировала на страшный обстрел РФ своего родного города, а наоборот — показала, как веселится в этот день.

В Instagram молчунья обнародовала видео с отдыха в Турции. В нем она предстала вместе с мужем и детьми. Регина показала, как весело они провели время, пока по ее родной Одессе россияне запускали ракеты.

Конечно, пользователи сети не стали такого терпеть, а потому завалили Тодоренко комментариями с иронией, спросив, не в Одессе ли она случайно.

Что там твой родной город?

Что по Одессе?

Одесса?

Это в Одессе?

Одессу разбомбили, ваш родной город!

Это в Одессе, наверное.

Это в Аркадии, да? — такие комментарии можно увидеть под видео у Регины.

Всю полномасштабную войну в Украине предательница удивляет своими циничными поступками. Недавно Тодоренко заявила, что хочет приехать в Одессу. Очевидно, ее ничего не смущает.