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Пока Одессу бомбят, она веселится: Тодоренко нарвалась на хейт из-за молчания

24 июля 2023, 11:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Регіна Тодоренко
Источник: Регіна Тодоренко

В ночь на 23 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Одессе. 24 июля каждый украинец говорил об этих событиях, выражая свой гнев стране-агрессору и сожаления тем, кто в результате атаки пострадал. Но есть среди нас и предатели, например, ведущая Регина Тодоренко.

Казалось бы, молчать уже сил нет, однако только не у Тодоренко. Одесситка никак не отреагировала на страшный обстрел РФ своего родного города, а наоборот — показала, как веселится в этот день.

В Instagram молчунья обнародовала видео с отдыха в Турции. В нем она предстала вместе с мужем и детьми. Регина показала, как весело они провели время, пока по ее родной Одессе россияне запускали ракеты.

Тодоренко

Конечно, пользователи сети не стали такого терпеть, а потому завалили Тодоренко комментариями с иронией, спросив, не в Одессе ли она случайно.

  • Что там твой родной город?
  • Что по Одессе?
  • Одесса?
  • Это в Одессе?
  • Одессу разбомбили, ваш родной город!
  • Это в Одессе, наверное.
  • Это в Аркадии, да? — такие комментарии можно увидеть под видео у Регины.

Тодоренко

Всю полномасштабную войну в Украине предательница удивляет своими циничными поступками. Недавно Тодоренко заявила, что хочет приехать в Одессу. Очевидно, ее ничего не смущает.

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Теги
Одесса ракетний удар Регіна Тодоренко
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