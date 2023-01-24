Певица-предательница Таисия Повалий открыто поддержала войну в Украине, назвав кровавого диктатора Владимира Путина “спасителем”.

Циничное заявление артистка сделала росСМИ.

Повалий закрыла глаза на убийства Россией мирных жителей и убеждена, что таким образом Россия “спасает” Украину.

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— В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия меня защищает. Все эти восемь лет не понимала, как буду жить дальше, каково мое будущее. Теперь — вижу, – сказала Повалий.

К слову, после 2014 года Повалий жила в Киеве. Лишь около года назад она перебралась на постоянное местожительство в РФ.

Не пожалела предательница слов для кровавого диктатора Путина, “спасающего мир от нацизма”, выполняя свою “историческую миссию”.

Пользователи сети отреагировали на циничное заявление предательницы, отметив, что другого от нее и не ожидали.

Ничего, ничего, Бог все видит, она получит то, чего заслуживает.

Пусть навеки застрянет в России.

Лишить гражданства Украины!

Продажная!

Ты там, где бабло, а не правда.

Деньги не пахнут.

Человек за деньги сошел с ума, что она мелет. — Пишут пользователи сети.

То, что уроженка Украины поддерживает войну – секретом не было. После 24 февраля она продолжила карьеру в РФ и цинично пела там украинские песни, пока оккупанты обстреливали наши мирные города и убивали людей.