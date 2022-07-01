Продюсер Юрий Бардаш сравнил Украину с нацистской Германией. Шоумен, который отсиживается в Грузии в период войны, не смог найти сил раскритиковать Россию за убийство мирных жителей, но нашел параллели между Украиной и нацистской Германией.

В Instagram фанаты нередко видят, как Юрий продвигает мысли о нацистах в нашей стране, тем самым копируя фантазии российской пропаганды. Правда, до этого момента он делал это не так явно.

Теперь он решил пойти еще дальше, раскритиковав фразу Україна – понад усе! В соцсети он опубликовал кадры из советского фильма, где на столбе немецкого концлагеря мелькает лозунг Германия – превыше всего (Deutschland über alles). Фраза часто использовалась во времена Второй мировой войны правительством.

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После этого Бардаш публикует видео с украинской молодежью, которая идет по улице в вышиванках и флагами нашей страны, выкрикивая лозунг Україна – понад усе!

Спустя время в Telegram-канале Юрия появился опрос, где он предлагает фанатам ответить на вопросы: Україна понад усе? Превыше жизней человеческих?

Большинство пользователей проголосовали за Так, понад усе — 77% из более 4,5 тыс. участников. Судя по реакции, опрос явно не понравился пользователям.

Вполне возможно, что заявления Бардаша — попытка привлечь к себе внимание. Спустя время он сделал анонс трансляции в Instagram, и отметил время начала прямого эфира по киевскому времени.

В июне стало известно, что от Бардаша открестился Wellboy из-за его двоякого отношения к войне в Украине. От сотрудничества с ним также отказался и автор хитов и режиссер клипов артиста Евгений Триплов.

Сейчас продюсер вместе со своей семьей в Грузии, где прячется от войны и позволяет себе высказывать свое прокремлевское мнение касательно Украины.