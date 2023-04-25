Певица Елка, которая молчит о войне в родной стране, пытается усидеть на двух стульях. Артистка продолжает жить в РФ, но помогает ВСУ, донатя через сложные схемы, чтобы никто ничего не заподозрил.

Блогер Богдан Беспалов рассказал, что получил сообщение от анонимного источника. Якобы у Елки есть хорошие друзья в Ужгороде, откуда она родом, и именно через них она передает деньги на украинскую армию. Такой себе план Б, на случай, если решит вернуться в Украину.

— У Лизы есть несколько друзей в Ужгороде — Сергей и Виктория Денисенко… Она высылает деньги иногда лично, чаще через других людей своим друзьям в Ужгород. После эти переводы дробятся на более мелкие суммы и выводятся через других людей. Уже после вывода средства передаются на помощь ВСУ. Сама схема сложная, для того, чтобы в Москве не нашли намека на помощь родине. Это делается не из патриотических побуждений, а для того, чтобы иметь план Б, — процитировал слова источника Беспалов.

Таким образом, Елка якобы сможет вернуться в Украину, когда пожелает, заявив, что все время помогала ВСУ. Свое же молчание артистка попытается оправдать тем, что ей угрожали в Москве.

Правда это или нет — неизвестно, однако Беспалов уверяет — у него есть основания доверять этому источнику. В любом случае украинцы помнят и знают всех предателей и тех, кто замалчивает войну в Украине, что делает и Елка.

Певица продолжает работать в РФ, выступать для россиян и зарабатывать деньги в стране-агрессоре.