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Таисия Повалий цинично спела Черемшину на концерте Кобзона в Новосибирске

19 августа 2022, 10:58
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Таїсія Повалій цинічно заспівала Черемшину на концерті Кобзона в Новосибірську

Певица Таисия Повалий с российскими коллегами отправилась в тур по Сибири, посвященный 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона. На концерте в Новосибирске предательница Украины цинично исполнила украинскую песню Черемшина.

Видео выступления Повалий в Новосибирске появилось на фан-аккаунте певицы в Instagram.

Колаборантка со сцены вспомнила, как в начале 2000-х Кобзон приезжал в Киев, чтобы записать с ней альбом дуэтов украинских песен под названием Одна єдина.

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Таисия Повалий уже давно не оставляет попыток выслужиться перед Кремлем и регулярно выступает в России. С самого начала полномасштабного вторжения она не сделала ни одного заявления о войне. А на концерте ко Дню победы в России Повалий цинично спела Пісню про рушник на украинском языке.

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Теги
Війна в Україні Иосиф Кобзон Таїсія Повалій
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