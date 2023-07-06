Украинцы не рады возвращению певицы-предательницы Maruv, которая начала выпускать песни и клипы под новым псевдонимом.

Так, украинские пользователи Instagram жалуются под свежим постом молчуньи, что она проплатила рекламу своего нового клипа и появляется в их лентах. Об этом свидетельствуют комментарии, которые оставляют под роликом.

Слышишь, а не пошла бы ты со своим творением? Твою рассылку, чтобы видела Украина, никто не заценил.

Что за ху**я, какого она вылезла в Instagram? За РФ топила, так пусть там утопится!

Лучше бы и дальше молчала, как не стыдно? Просто ужас! Отвратительное появление и абсолютно неуместное. Позор и стыд!

Меняй не меняй имя, это уже не поможет. Стыд и позор таким, как ты!

Я уже несколько раз отправляла жалобы на эту рекламу, что-то Instagram криво работает, что эта х**нь так агрессивно хочет ко мне в ленту.

Какого она вылезла в моем Instagram?

Почему я вижу это в своей ленте?

Как можно жить в мире розовых пони и делать вид, что ничего не происходит, когда твоя страна захлебывается в крови?

Лучше удали себя как певицу, на украинский уровень совсем не тянешь, — пишут в комментариях пользователи сети.

Почему я вижу это? Украинцы не рады возвращению Maruv и жалуются на рекламу от нее / 3 images

Сама предательница молчит и никак не реагирует на комментарии.

Ранее мы писали, что Maruv пытается пролезть в шоу-бизнес под псевдонимом Sharlotta Ututu. Певица молчала 1,5 года и ни слова не проронила о войне в родной стране, которую развязала РФ. Она замалчивает все дейтсвия страны-агрессора против Украины, делая вид, что ничего не происходит.