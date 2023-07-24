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Гроші не пахнуть: 7 зірок-зрадників, які “продалися” Росії

24 Липня 2023, 13:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Зірки-зрадники
Джерело: София Стужук Ані Лорак

Повномасштабна війна в Україні багато що розставила на свої місця, ставши своєрідним маркером. Зокрема, вона показала, хто готовий стати на захист нашої країни, взявши в руки зброю, хто готовий допомагати людям, пов’язавши своє життя з волонтерством, а хто просто втік, вирішивши пересидіти складний період за кордоном.

Також є ті, хто просто забув рідну країну і відрікся від неї у важкий і страшний час, вписавши назавжди біля свого імені слово зрадник. Факти ICTV вирішили скласти добірку зірок, які зрадили Україну і “продалися” Росії.

Йолка

Можливо, здобути бажану славу в Україні співачка з Ужгорода не змогла, проте свою публіку вона все ж мала. Особливої популярності виконавиця набула в нашій країні після суддівства в Х-Факторі, але після 24 лютого про війну в рідній країні артистка не промовила жодного слова.

Йолка

Крім того, вона продовжила жити в РФ, будувати там кар’єру, виступати на концертах і корпоративах.

Одного разу в мережі з’явилися чутки, що зрадниця Йолка допомагає ЗСУ. Про це розповів блогер Богдан Беспалов, пославшись на свої джерела і зазначивши, що в такий спосіб мовчунка розробляє собі план Б, на випадок, якщо вирішить повернутися в Україну. Однак, як показав час і практика, українці не забувають своїх зрадників.

Софія Стужук

Блогер-мільйонник Софія Стужук для української аудиторії з початком повномасштабної війни розкрилася в негативному світлі. Мати чотирьох дітей жила в Києві та будувала свою кар’єру, але після 24 лютого, очевидно, забула все хороше.

София Стужук

Стужук не просто замовчує російську агресію проти України і те, що країна-агресор творить у нашій країні, але ще й виправдовує ракетні обстріли.

24 лютого Софія поїхала в Ригу, звідки заявила, що в Україну повертатися не збирається. Вона попросила підписників бачити її людиною, яка заново будує своє життя.

Maruv

Багато запитань, мало відповідей, проте вони й не потрібні, адже все очевидно. На початку повномасштабної війни Maruv втекла і зникла з інфопростору. Вона не зробила жодної заяви з приводу кривавих дій РФ донині.

Maruv

Наразі Maruv намагається повернутися в шоу-бізнес під псевдонімом Sharlotta Ututu. Ба більше, багато українців скаржаться, що мовчунка з’являється в їхньому Instagram, хоча вони навіть не підписані на неї, а це означає – команда артистки замовляє рекламу, яка поширюється і на громадян нашої країни.

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Анна Asti

Популярність зрадниця Анна Asti здобула в дуеті з Артемом Умрихіним (Artik), який також є українцем і родом із Запоріжжя, що регулярно потерпає від російських обстрілів.

Анна Дзюба

Сама Анна родом із Черкас, і, як кажуть багато її українських колег, повномасштабну війну зрадниця зустріла в Україні. Жодної заяви проти кривавої політики диктатора РФ виконавиця не зробила, ба більше, вона спокійно продовжує жити в Росії, будувати кар’єру, виступати разом із путіністами і робити вигляд, що нічого не відбувається. Кому війна, кому мати рідна, як то кажуть.

Ані Лорак

Зраду цієї співачки не обговорив тільки ледачий. Ані Лорак перекреслила все, що будувала в Україні, і без докорів сумління обрала бік країни-агресора. Можливо, багато хто не очікував такого від цієї артистки, проте реалії такі, а тому в цьому випадку вибір зроблений на користь грошей.

Ані Лорак

Після 24 лютого 2022 року Лорак ніяк не засудила дії Росії щодо її рідної країни. Уродженка Чернівецької області продовжує транслювати заяложене “за мир і любов переможе все”.

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Ба більше, вона регулярно “пробиває дно” своїми черговими діями і висловлюваннями. Мовчунка опустилася настільки, що в березні Ані Лорак скасовували концерти в Росії і вона була змушена вирушити на заробітки до Узбекистану.

Юрій Бардаш

Музичний продюсер Юрій Бардаш краще б теж мовчав. Однак він втік до Грузії, звідки порівняв Україну з нацистською Німеччиною.

Після цього чоловікові почали надходити погрози, і він вирішив тікати до Москви. За словами продюсера, дорога була нелегкою, два дні він пересидів у горах Батумі, потім перейшов пішки кордон Грузії та Абхазії. Як він тоді сказав, йому це вдалося за п’ять хвилин, оскільки його паспорт “виданий луганським”.

У вересні 2022 року стало відомо, що Бардаш отримує російський паспорт і змінює ім’я. Судячи з усього, тепер він Георгій.

Регіна Тодоренко

У лавах зрадників також ведуча Регіна Тодоренко. Уродженка Одеси вдає, що нічого не відбувається, та ігнорує війну. Їй начхати на те, що її рідне місто регулярно потерпає від обстрілів армії країни-аргесора.

Регіна Тодоренко

Одного разу вона спробувала виправдатися за своє мовчання, сказавши, що в них із чоловіком-росіянином різні погляди на війну, а тому вона не хоче з ним жодних конфліктів. Що ж, дійсно, краще мовчати, поки твої близькі люди сидять під обстрілами.

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Таїсія Повалій

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій разом із чоловіком, продюсером Ігорем Ліхутою ще до повномасштабної війни жила в РФ. Усе б нічого, якби вона не чіпала народ України.

Таисия Повалий

Повалій відкрито підтримала війну, назвавши кривавого диктатора Володимира Путіна “рятівником”.

Крім того, у зрадниці немає ні сорому, ні совісті. Періодично вона співає українські пісні на пропагандистських сценах.

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На жаль, це не весь список зірок-зрадників, однак люди з такою позицією точно не потрібні нашій країні. Кому зі знаменитостей не місце в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Теги
Maruv Ані Лорак Софія Стужук Співачка Йолка Таїсія Повалій Юрій Бардаш
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