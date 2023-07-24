Повномасштабна війна в Україні багато що розставила на свої місця, ставши своєрідним маркером. Зокрема, вона показала, хто готовий стати на захист нашої країни, взявши в руки зброю, хто готовий допомагати людям, пов’язавши своє життя з волонтерством, а хто просто втік, вирішивши пересидіти складний період за кордоном.

Також є ті, хто просто забув рідну країну і відрікся від неї у важкий і страшний час, вписавши назавжди біля свого імені слово зрадник. Факти ICTV вирішили скласти добірку зірок, які зрадили Україну і “продалися” Росії.

Йолка

Можливо, здобути бажану славу в Україні співачка з Ужгорода не змогла, проте свою публіку вона все ж мала. Особливої популярності виконавиця набула в нашій країні після суддівства в Х-Факторі, але після 24 лютого про війну в рідній країні артистка не промовила жодного слова.

Крім того, вона продовжила жити в РФ, будувати там кар’єру, виступати на концертах і корпоративах.

Одного разу в мережі з’явилися чутки, що зрадниця Йолка допомагає ЗСУ. Про це розповів блогер Богдан Беспалов, пославшись на свої джерела і зазначивши, що в такий спосіб мовчунка розробляє собі план Б, на випадок, якщо вирішить повернутися в Україну. Однак, як показав час і практика, українці не забувають своїх зрадників.

Софія Стужук

Блогер-мільйонник Софія Стужук для української аудиторії з початком повномасштабної війни розкрилася в негативному світлі. Мати чотирьох дітей жила в Києві та будувала свою кар’єру, але після 24 лютого, очевидно, забула все хороше.

Стужук не просто замовчує російську агресію проти України і те, що країна-агресор творить у нашій країні, але ще й виправдовує ракетні обстріли.

24 лютого Софія поїхала в Ригу, звідки заявила, що в Україну повертатися не збирається. Вона попросила підписників бачити її людиною, яка заново будує своє життя.

Maruv

Багато запитань, мало відповідей, проте вони й не потрібні, адже все очевидно. На початку повномасштабної війни Maruv втекла і зникла з інфопростору. Вона не зробила жодної заяви з приводу кривавих дій РФ донині.

Наразі Maruv намагається повернутися в шоу-бізнес під псевдонімом Sharlotta Ututu. Ба більше, багато українців скаржаться, що мовчунка з’являється в їхньому Instagram, хоча вони навіть не підписані на неї, а це означає – команда артистки замовляє рекламу, яка поширюється і на громадян нашої країни.

Анна Asti

Популярність зрадниця Анна Asti здобула в дуеті з Артемом Умрихіним (Artik), який також є українцем і родом із Запоріжжя, що регулярно потерпає від російських обстрілів.

Сама Анна родом із Черкас, і, як кажуть багато її українських колег, повномасштабну війну зрадниця зустріла в Україні. Жодної заяви проти кривавої політики диктатора РФ виконавиця не зробила, ба більше, вона спокійно продовжує жити в Росії, будувати кар’єру, виступати разом із путіністами і робити вигляд, що нічого не відбувається. Кому війна, кому мати рідна, як то кажуть.

Ані Лорак

Зраду цієї співачки не обговорив тільки ледачий. Ані Лорак перекреслила все, що будувала в Україні, і без докорів сумління обрала бік країни-агресора. Можливо, багато хто не очікував такого від цієї артистки, проте реалії такі, а тому в цьому випадку вибір зроблений на користь грошей.

Після 24 лютого 2022 року Лорак ніяк не засудила дії Росії щодо її рідної країни. Уродженка Чернівецької області продовжує транслювати заяложене “за мир і любов переможе все”.

Ба більше, вона регулярно “пробиває дно” своїми черговими діями і висловлюваннями. Мовчунка опустилася настільки, що в березні Ані Лорак скасовували концерти в Росії і вона була змушена вирушити на заробітки до Узбекистану.

Юрій Бардаш

Музичний продюсер Юрій Бардаш краще б теж мовчав. Однак він втік до Грузії, звідки порівняв Україну з нацистською Німеччиною.

Після цього чоловікові почали надходити погрози, і він вирішив тікати до Москви. За словами продюсера, дорога була нелегкою, два дні він пересидів у горах Батумі, потім перейшов пішки кордон Грузії та Абхазії. Як він тоді сказав, йому це вдалося за п’ять хвилин, оскільки його паспорт “виданий луганським”.

У вересні 2022 року стало відомо, що Бардаш отримує російський паспорт і змінює ім’я. Судячи з усього, тепер він Георгій.

Регіна Тодоренко

У лавах зрадників також ведуча Регіна Тодоренко. Уродженка Одеси вдає, що нічого не відбувається, та ігнорує війну. Їй начхати на те, що її рідне місто регулярно потерпає від обстрілів армії країни-аргесора.

Одного разу вона спробувала виправдатися за своє мовчання, сказавши, що в них із чоловіком-росіянином різні погляди на війну, а тому вона не хоче з ним жодних конфліктів. Що ж, дійсно, краще мовчати, поки твої близькі люди сидять під обстрілами.

Таїсія Повалій

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій разом із чоловіком, продюсером Ігорем Ліхутою ще до повномасштабної війни жила в РФ. Усе б нічого, якби вона не чіпала народ України.

Повалій відкрито підтримала війну, назвавши кривавого диктатора Володимира Путіна “рятівником”.

Крім того, у зрадниці немає ні сорому, ні совісті. Періодично вона співає українські пісні на пропагандистських сценах.

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На жаль, це не весь список зірок-зрадників, однак люди з такою позицією точно не потрібні нашій країні. Кому зі знаменитостей не місце в Україні – читайте на Фактах ICTV.