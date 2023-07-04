После 1,5 года молчания о полномасштабной войне в Украине, певица Maruv вновь пытается вернуться в шоу-бизнес. Делает она это под псевдонимом Sharlotta Ututu.
В Instagram у предательницы есть вторая страница под другим именем. Там появились свежие посты, которые касаются ее новой песни и клипа.
Очевидно, Maruv решила вернуться в творчество, ведь на протяжении длительного времени артистка ничего не выпускала. Однако реакция пользователей сети очевидная, а потому видеть певицу в информпространстве украинцы совсем не рады, ведь она замалчивала и замалчивает то, что РФ делает с ее страной.
К тому же, теперь исполнительница, очевидно, нацелена на европейский рынок.
- Предательница! Пой на болотах!
- О, а кто это у нас тут такой переобувшийся. Что, в России калачи уже не вкусные? Ты теперь европейка?
- Европа? Серьезно? А как же любимые рубли? Как же легко некоторые переобуваются. Мерзкая предательница!
- Сиди в болоте, которое ты выбрала.
- Кремлевская подстилка, — такие комментарии можно увидеть под постом Maruv.
После начала полномасштабной войны беременная Maruv сбежала из Украины. Какое-то время она вовсе молчала, однако потом стала выставлять в соцсетях фото и видео со своих путешествий, за что нарвалась на хейт.
Все это время артистка делает вид, что ничего не происходит. Ее основной аккаунт в Instagram недоступен в Украине.