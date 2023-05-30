Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Как вам мои подарочки? Ани Лорак троллят после атаки дронов по Москве

30 мая 2023, 13:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ани Лорак

30 мая пригород Москвы и саму столицу РФ атаковали беспилотники. Предварительно, 32 БпЛА было задействовано для атаки.

Сейчас в сети активно стали распространяться фото с обломками одного из беспилотников, на котором видна наклейка с именем Ани Лорак, а снизу надпись Фонд мести. Шутливые комментарии, фотожабы и мемы с похвалой в адрес предательницы после атаки дронами по Москве посыпались в интернете.

Ани Лорак беспилотник

Ани Лорак беспилотник

Ани Лорак беспилотник

Ани Лорак беспилотник

Ани Лорак беспилотник

Ани Лорак беспилотник

Также можно увидеть ряд шутливых сообщений.

Дело в том, что ранее Ани Лорак уже троллили за то, что она молча помогает ВСУ, якобы донатя и переводя крупные суммы для помощи армии родной страны. Но всеми своими действиями молчунья дала ясно понять, что поддерживает не Украину, а страну-агрессора.

Так, в большом интервью российской журналистке Ани Лорак вновь проигнорировала войну в Украине. Она наоборот обвинила нашу страну в своем переезде в Россию, поблагодарив ее жителей за любовь и поддержку.

Несмотря на глупые оправдания по поводу того, что певица никак не помогает ВСУ, концерты Ани Лорак в РФ стали массово отменять. Ее выступления в Краснодаре, Воронеже и Ростове так и не состоялись, а тур оказался неудачным.

Все это из-за того, что там не верят в непричастность Ани Лорак к Украине — якобы как это, что она не помогает родной стране, благодаря которой стала популярна.

Так называемый флешмоб Ани Лорак активно поддерживают пользователи соцсетей. Российские пропагандисты уже подхватили фото беспилотника с именем Ани Лорак. К слову, певица уже закрыла комментарии к своим публикациям в Instagram. Так что теперь посмотрим, что будет дальше.

Сейчас у предательницы концерты в Узбекистане.

Читайте также:
Ани ЛоракСпасибо за дроны! Ани Лорак захейтили за камуфляжный наряд

Теги
Ани Лорак
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь