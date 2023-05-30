30 мая пригород Москвы и саму столицу РФ атаковали беспилотники. Предварительно, 32 БпЛА было задействовано для атаки.

Сейчас в сети активно стали распространяться фото с обломками одного из беспилотников, на котором видна наклейка с именем Ани Лорак, а снизу надпись Фонд мести. Шутливые комментарии, фотожабы и мемы с похвалой в адрес предательницы после атаки дронами по Москве посыпались в интернете.

Также можно увидеть ряд шутливых сообщений.

То есть, хохломразь Ани Лорак сначала дает концертьі в России, зарабатьівает деньги на русских людях, а потом на ети деньги покупает дроньі, которьіе атакуют Москву? Ето что ж такое творится? Куда смотрит ФСБ? — Хімарс Байрактарович Джавеліненко (@Oleksan70151508) May 30, 2023

Ани Лорак, почему жители Москвы отдыхают уже почти полтора года? — Аналитик беспредела (@rcuprums) May 30, 2023

Дело в том, что ранее Ани Лорак уже троллили за то, что она молча помогает ВСУ, якобы донатя и переводя крупные суммы для помощи армии родной страны. Но всеми своими действиями молчунья дала ясно понять, что поддерживает не Украину, а страну-агрессора.

Так, в большом интервью российской журналистке Ани Лорак вновь проигнорировала войну в Украине. Она наоборот обвинила нашу страну в своем переезде в Россию, поблагодарив ее жителей за любовь и поддержку.

Несмотря на глупые оправдания по поводу того, что певица никак не помогает ВСУ, концерты Ани Лорак в РФ стали массово отменять. Ее выступления в Краснодаре, Воронеже и Ростове так и не состоялись, а тур оказался неудачным.

Все это из-за того, что там не верят в непричастность Ани Лорак к Украине — якобы как это, что она не помогает родной стране, благодаря которой стала популярна.

Так называемый флешмоб Ани Лорак активно поддерживают пользователи соцсетей. Российские пропагандисты уже подхватили фото беспилотника с именем Ани Лорак. К слову, певица уже закрыла комментарии к своим публикациям в Instagram. Так что теперь посмотрим, что будет дальше.

Сейчас у предательницы концерты в Узбекистане.