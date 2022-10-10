Скандальная блогерша София Стужук нашла “объяснение” массированному ракетному удару по Украине. По мнению предательницы, которая молчит о войне в своей родной стране, виноваты именно украинцы.

Своим мнением она поделилась в Instagram. В Stories Софии появилась публикация о том, что ракетный обстрел случился из-за реакции украинцев на взрывы на Крымском мосту.

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— Нельзя быть за мир и одновременно радоваться смертям или разрушениям у других… значит, вы не за мир точно, — заявила Стужук.

Блогер добавила, что придерживается этого мнения даже на фоне взрывов в ее родном городе, который потерпает от ракетных ударов РФ.

Напомним, что Стужук молчала о войне в Украине на протяжении двух месяцев, хоть и сбежала в Ригу 24 февраля. Лишь на 68-й день блогерша заявила о нападении со стороны России.

Тогда она оправдалась за молчание — по ее словам, Instagram заблокировал ее аккаунт, а после у нее было ужасное психологическое состояние.

Впрочем, ужасы в родной стране не мешают блогерше строить свою жизнь — в конце сентября Стужук заявила о беременности. Блогерша станет мамой уже четвертый раз, в то время как для ее возлюбленного Антона из Риги это будет первый ребенок.