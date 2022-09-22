Продюсер-предатель Юрий Бардаш готовится к получению российского паспорта. Шоумен также собрался поменять имя.

В своем Telegram-канале путинист опубликовал обращение, в котором сказал, что навсегда переезжает жить в Москву. Там он уже находится три месяца.

Более того, Бардаш ударился в религию. По его словам, думал, как может помочь украинцам, поэтому поехал молиться в Печоры.

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— Владыка Тихон благословил меня на дела. И когда мы знакомились, я сказал, что меня зовут Юрий. Он поправил, что меня зовут Георгий, поэтому в моем паспорте, который я буду получать, русский паспорт, там уже будет Георгий Бардаш, а не Юрий, — подчеркнул продюсер.

В видео путинист также выдал порцию пропагандистского бреда, в котором пел оды РФ. Похвалил Бардаш и кровавого диктатора, отметив, что вся его команда тащит на себе ответственность за весь мир.

— Я прошу украинцев — берегите себя. Российский солдат придет и освободит. Это произойдет, это уже происходит, — сказал Бардаш.

До июня 2022 года Юрий Бардаш не объявлял публично свою позицию по поводу полномасштабной войны в родной стране. Позже продюсер выдал, сравнив Украину с нацистской Германией.

Пять месяцев предатель отсиживался в Грузии, однако позже ему стали поступать угрозы и Бардаш решил сбежать в Москву.

Отметим, что от Юрия, после оглашения пропутинской позиции, ушла жена.