20 лютого 2022 року припадає на неділю. Які свята відзначають 20 лютого, про прикмети та заборони, а також хто відзначає іменини, читайте у матеріалі.

20 лютого – яке сьогодні свято

20 лютого в Україні святкують День пам’яті героїв Небесної сотні. Цього дня згадують усіх протестувальників, які загинули на Майдані під час Революції гідності у 2014 році.

Церковні свята 20 лютого 2022

Цього дня православні вшановують пам’ять преподобного Луки Елладського. Лука зміг створити навколо себе чернечу громаду, а також заснував монастир Осіос Лукас. Він також пророкував, що імператор Роман II врятує Кріт.

20 лютого іменини святкують Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія та Юліан.

Народні прикмети на 19 лютого:

Вітер обіцяє добрий урожай зернових культур.

Якщо сонце на заході забарвлюється в багрянець, літо буде прохолодним.

Якщо старі вівці мало їдять – незабаром настане тепло.

Сині хмари до теплої погоди.

Що не можна робити:

Не можна справляти весілля на Луку, адже це поминальний день. Укладання шлюбу 20 лютого – поганий знак.

Жінкам рекомендується уникати зеленого кольору одягу.

Краще відмовитися від покупок – угода може бути дуже невдалою.

Міжнародні свята:

Всесвітній день соціальної справедливості. Ініціатором цієї пам’ятної дати виступила ООН – тепер свято відзначають щороку 20 лютого з 2009 року. У цей день багато країн наголошують на тому, наскільки важливою є справедливість у всіх сферах нашого життя.

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