19 січня відзначають день ангела Івана. Іменини святкуються на честь мученика Іоанна Любимова.

В одному січні власники цього імені відзначають свої іменини понад п’яти разів. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Івана в листівках і СМС, а також розкрили значення імені.

Привітання з днем ангела Івана в листівках

Привітання з днем ангела Івана у СМС

***

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Твоє ім’я Іван – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Ти, Іван, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки та пиріг –

Все, Іване, все – для тебе.

Зазирає ангел з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Вітаю із днем ангела, Іване,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

Значення імені Іван

Ім’я Іван походить від давньоіудейського Іоанн і в перекладі означає помилуваний Богом, Бог милостивий.

Чоловік із цим ім’ям найчастіше спокійний, доброчесний, повільний. Його важко вивести із себе.

Іван – добрий та вірний друг. Він серйозно ставиться до роботи, за що його поважають колеги та керівництво.

Крім того, володар цього імені – прекрасний батько і хороший чоловік. Проте не кожна дівчина готова жити з Іваном, але й він не кожну візьме за дружину, оскільки ретельно придивляється до своєї можливої ​​другої половинки.