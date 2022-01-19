19 січня відзначають день ангела Івана. Іменини святкуються на честь мученика Іоанна Любимова.
В одному січні власники цього імені відзначають свої іменини понад п’яти разів. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Івана в листівках і СМС, а також розкрили значення імені.
Привітання з днем ангела Івана в листівках
Привітання з днем ангела Івана у СМС
***
З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Твоє ім’я Іван – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Ти, Іван, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки та пиріг –
Все, Іване, все – для тебе.
Зазирає ангел з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Вітаю із днем ангела, Іване,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
Значення імені Іван
Ім’я Іван походить від давньоіудейського Іоанн і в перекладі означає помилуваний Богом, Бог милостивий.
Чоловік із цим ім’ям найчастіше спокійний, доброчесний, повільний. Його важко вивести із себе.
Іван – добрий та вірний друг. Він серйозно ставиться до роботи, за що його поважають колеги та керівництво.
Крім того, володар цього імені – прекрасний батько і хороший чоловік. Проте не кожна дівчина готова жити з Іваном, але й він не кожну візьме за дружину, оскільки ретельно придивляється до своєї можливої другої половинки.