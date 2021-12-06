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День ангела Александра: поздравления в открытках и СМС

6 декабря 2021, 09:17
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
День ангела Александра: поздравления в открытках и СМС
Источник: Pexels

6 декабря отмечают день ангела Александра. Именины празднуются в честь святого князя Александра Невского.

Имя Александр одно из самых распространенных, его обладатели празднуют именины более 40 раз за год. В вашем окружении, наверняка, есть его носитель, поэтому Факты ICTV подготовили поздравления в открытках и СМС с днем ангела Александра, чтобы вы смогли его поздравить.

Поздравления в открытках с днем ангела Александра

З Днем ангела Олександра

З Днем ангела Олександра

З Днем ангела Олександра

З Днем ангела Олександра

З Днем ангела Олександра

Поздравления в СМС с днем ангела Александра

***

Александр, поздравляем!
В этот день хотим сказать,
Как тебя мы уважаем,
И хотим мы пожелать:

Будь всегда таким надежным,
И спокойным будь внутри,
Смелым будь, но осторожным,
На рожон не лезь, смотри!

***

День ангела сегодня у тебя.
Ты Александр, и значит, ты защитник.
Спокойна может быть твоя семья.
Прими же пожеланья, именинник!

Пускай удача не заставит ждать
И не бывает недостатка в средствах,
И сердце будет сладко замирать —
Сюрпризов ради, сладких и чудесных!

***

Саша, праздник наступил,
Именинами зовется,
Я желаю море сил,
Пусть удача улыбнется,

А еще хочу желать
Настоящим быть мужчиной,
Никогда не унывать,
Даже если есть причины!

***

Александр, прими поздравления,
Пожелаю судьбы без хлопот.
Без печали, беды, огорчения
Припеваючи жить каждый год.

Пускай планы твои воплощаются,
Пусть здоровье крепчает и дух.
Пусть мечты непременно сбываются,
Превращая проблемы все в пух.

***

Желаю побед и больших достижений,
Добрых и искренних лишь отношений,
И новых открытых к удаче троп,
Закинут к богатству пусть будет крючок!

Значение имени Александр

Имя Александр древнегреческого происхождения, и в переводе означает защитник, защищающий людей. Его характер напористый и активный, он любит производить хорошее впечатление на окружающих, что напоминает игру на публику.

Обладатель этого имени умеет манипулировать людьми, он горделив и тщеславен, однако он является хороших и преданным другом.

Александр отличный работник только в том случае, если занимается любимым делом.

Мужчина с этим именем отличный семьянин — он любящий муж и заботливый отец, любит баловать сюрпризами и подарками. Ранний брак Александру лучше избежать, а вот в более взрослом возрасте он станет почти идеальным мужем.

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Теги
іменини , Привітання
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