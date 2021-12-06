6 декабря отмечают день ангела Александра. Именины празднуются в честь святого князя Александра Невского.
Имя Александр одно из самых распространенных, его обладатели празднуют именины более 40 раз за год. В вашем окружении, наверняка, есть его носитель, поэтому Факты ICTV подготовили поздравления в открытках и СМС с днем ангела Александра, чтобы вы смогли его поздравить.
Поздравления в открытках с днем ангела Александра
Поздравления в СМС с днем ангела Александра
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Александр, поздравляем!
В этот день хотим сказать,
Как тебя мы уважаем,
И хотим мы пожелать:
Будь всегда таким надежным,
И спокойным будь внутри,
Смелым будь, но осторожным,
На рожон не лезь, смотри!
***
День ангела сегодня у тебя.
Ты Александр, и значит, ты защитник.
Спокойна может быть твоя семья.
Прими же пожеланья, именинник!
Пускай удача не заставит ждать
И не бывает недостатка в средствах,
И сердце будет сладко замирать —
Сюрпризов ради, сладких и чудесных!
***
Саша, праздник наступил,
Именинами зовется,
Я желаю море сил,
Пусть удача улыбнется,
А еще хочу желать
Настоящим быть мужчиной,
Никогда не унывать,
Даже если есть причины!
***
Александр, прими поздравления,
Пожелаю судьбы без хлопот.
Без печали, беды, огорчения
Припеваючи жить каждый год.
Пускай планы твои воплощаются,
Пусть здоровье крепчает и дух.
Пусть мечты непременно сбываются,
Превращая проблемы все в пух.
***
Желаю побед и больших достижений,
Добрых и искренних лишь отношений,
И новых открытых к удаче троп,
Закинут к богатству пусть будет крючок!
Значение имени Александр
Имя Александр древнегреческого происхождения, и в переводе означает защитник, защищающий людей. Его характер напористый и активный, он любит производить хорошее впечатление на окружающих, что напоминает игру на публику.
Обладатель этого имени умеет манипулировать людьми, он горделив и тщеславен, однако он является хороших и преданным другом.
Александр отличный работник только в том случае, если занимается любимым делом.
Мужчина с этим именем отличный семьянин — он любящий муж и заботливый отец, любит баловать сюрпризами и подарками. Ранний брак Александру лучше избежать, а вот в более взрослом возрасте он станет почти идеальным мужем.