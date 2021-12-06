6 декабря отмечают день ангела Александра. Именины празднуются в честь святого князя Александра Невского.

Имя Александр одно из самых распространенных, его обладатели празднуют именины более 40 раз за год. В вашем окружении, наверняка, есть его носитель, поэтому Факты ICTV подготовили поздравления в открытках и СМС с днем ангела Александра, чтобы вы смогли его поздравить.

Поздравления в открытках с днем ангела Александра

Поздравления в СМС с днем ангела Александра

***

Александр, поздравляем!

В этот день хотим сказать,

Как тебя мы уважаем,

И хотим мы пожелать:

Будь всегда таким надежным,

И спокойным будь внутри,

Смелым будь, но осторожным,

На рожон не лезь, смотри!

***

День ангела сегодня у тебя.

Ты Александр, и значит, ты защитник.

Спокойна может быть твоя семья.

Прими же пожеланья, именинник!

Пускай удача не заставит ждать

И не бывает недостатка в средствах,

И сердце будет сладко замирать —

Сюрпризов ради, сладких и чудесных!

***

Саша, праздник наступил,

Именинами зовется,

Я желаю море сил,

Пусть удача улыбнется,

А еще хочу желать

Настоящим быть мужчиной,

Никогда не унывать,

Даже если есть причины!

***

Александр, прими поздравления,

Пожелаю судьбы без хлопот.

Без печали, беды, огорчения

Припеваючи жить каждый год.

Пускай планы твои воплощаются,

Пусть здоровье крепчает и дух.

Пусть мечты непременно сбываются,

Превращая проблемы все в пух.

***

Желаю побед и больших достижений,

Добрых и искренних лишь отношений,

И новых открытых к удаче троп,

Закинут к богатству пусть будет крючок!

Значение имени Александр

Имя Александр древнегреческого происхождения, и в переводе означает защитник, защищающий людей. Его характер напористый и активный, он любит производить хорошее впечатление на окружающих, что напоминает игру на публику.

Обладатель этого имени умеет манипулировать людьми, он горделив и тщеславен, однако он является хороших и преданным другом.

Александр отличный работник только в том случае, если занимается любимым делом.

Мужчина с этим именем отличный семьянин — он любящий муж и заботливый отец, любит баловать сюрпризами и подарками. Ранний брак Александру лучше избежать, а вот в более взрослом возрасте он станет почти идеальным мужем.