Сьогодні, 8 листопада, відзначають день ангела Дмитра. Іменини святкуються на честь християнського святого Дмитра Солунського.
Якщо у вашому оточенні є власники цього імені, не забудьте привітати їх. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Дмитра в листівках і СМС.
Привітання з днем ангела Дмитра у листівках
Привітання з днем ангела Дмитра в СМС
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Твоє ім’я Дмитро – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
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Ти, Дмитро, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі щастить,
І в житті буде усе!
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Діма, нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
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В іменини Дмитру побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
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У Дмитра сьогодні свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправивши крила,
Кожне серце тут зігріла!
Значення імені Дмитро
Ім’я Дмитро має грецьке походження і у перекладі означає присвячений богині Деметрі чи землероб.
Власники цього імені найчастіше наполегливі, винахідливі та мають оригінальний склад розуму. Дмитро цікавий, привабливий та комунікабельний. Він легко знаходить спільну мову з людьми, а також популярний серед протилежної статі.
Дмитро є добрим чоловіком і люблячим батьком.