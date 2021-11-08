Сьогодні, 8 листопада, відзначають день ангела Дмитра. Іменини святкуються на честь християнського святого Дмитра Солунського.

Якщо у вашому оточенні є власники цього імені, не забудьте привітати їх. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Дмитра в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Дмитра у листівках

Привітання з днем ангела Дмитра в СМС

***

Твоє ім’я Дмитро – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Ти, Дмитро, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі щастить,

І в житті буде усе!

***

Діма, нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

В іменини Дмитру побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

У Дмитра сьогодні свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправивши крила,

Кожне серце тут зігріла!

Значення імені Дмитро

Ім’я Дмитро має грецьке походження і у перекладі означає присвячений богині Деметрі чи землероб.

Власники цього імені найчастіше наполегливі, винахідливі та мають оригінальний склад розуму. Дмитро цікавий, привабливий та комунікабельний. Він легко знаходить спільну мову з людьми, а також популярний серед протилежної статі.

Дмитро є добрим чоловіком і люблячим батьком.