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День ангела Дмитра: привітання в листівках і СМС

8 Листопада 2021, 09:19 Каріна Зуєва
День ангела Дмитра: привітання в листівках і СМС
Джерело: Pexels

Сьогодні, 8 листопада, відзначають день ангела Дмитра. Іменини святкуються на честь християнського святого Дмитра Солунського.

Якщо у вашому оточенні є власники цього імені, не забудьте привітати їх. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Дмитра в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Дмитра у листівках

Привітання з днем ангела Дмитра в СМС

***

Твоє ім’я Дмитро – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

Ти, Дмитро, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі щастить,
І в житті буде усе!

***

Діма, нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.

***

В іменини Дмитру побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!

***

У Дмитра сьогодні свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправивши крила,
Кожне серце тут зігріла!

Значення імені Дмитро

Ім’я Дмитро має грецьке походження і у перекладі означає присвячений богині Деметрі чи землероб.

Власники цього імені найчастіше наполегливі, винахідливі та мають оригінальний склад розуму. Дмитро цікавий, привабливий та комунікабельний. Він легко знаходить спільну мову з людьми, а також популярний серед протилежної статі.

Дмитро є добрим чоловіком і люблячим батьком.

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Теги
іменини , Привітання , Привітання зі святами
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