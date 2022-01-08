8 січня відзначають день ангела Марії. Дата обрана на честь пам’яті преподобномучениці Марії Лактіонової.

Власниці цього імені святкують свої іменини понад 30 разів на рік. Ім’я Марія доволі популярне, тому, напевно, серед ваших знайомих є його власниця, не забудьте її привітати. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Марії у листівках, СМС і розкрили значення імені.

Привітання з днем ангела Марії у листівках

Привітання з днем ангела Марії у СМС

***

Нехай сонце тобі яскравіше засяє,

Нехай радістю блищать очі зараз,

День іменин твоїх, Марійко, настає,

Нехай в усьому тобі поможуть небеса.

Нужди та бідності сто років тобі не знати,

З днем іменин тебе щиро вітаю,

Нехай ангел допомогу шле і благодать,

Відзнач своє свято, адже важливіше не буває.

***

У день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо

І щодня, й щомиті,

Хай Марії помагає

Ангел-покровитель!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

З Днем ангела Марію вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров’я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співає,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

Значення імені Марія

Ім’я Марія давньоєврейського походження і в перекладі означає гірка, бажана, безтурботна, за деякими трактуваннями — відкинута.

Найчастіше володарка цього імені чуйна, добра та душевна. Має хорошу інтуїцію, яка нерідко допомагає по життю.

Марія не завжди швидко знаходить справу до душі, але знайшовши її досягає успіху. Її тягне до творчості, тому часто робота пов’язана саме з цим. Незважаючи на працьовитість, володарка цього імені не завжди є кар’єристкою.

Родина у житті Маші займає важливе і чільне місце, створює її вона пізно, але усвідомлено. Марія гарна мати, любить сімейні вечори та приймати гостей.