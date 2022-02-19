20 февраля в 2022 году приходится на воскресенье. Какие праздники отмечают 20 февраля, о приметах и запретах, а также кто отмечает именины, читайте в материале.

20 февраля — какой сегодня праздник

20 февраля в Украине отмечают День памяти героев Небесной сотни. В этот день вспоминают всех протестующих, погибших на Майдане во время Революции достоинства в 2014 году.

Церковные праздники 20 февраля 2022

В этот день православные чтят память преподобного Луки Элладского. Лука смог создать вокруг себя монашескую общину, а также основал монастырь Осиос Лукас. Он также предсказал, что император Роман II спасет Крит.

20 февраля именины празднуют Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария и Юлиан.

Народные приметы на 19 февраля:

Ветер обещает хороший урожай зерновых культур.

Если солнце на закате окрашивается в багрянец, лето будет прохладным.

Если старые овцы мало едят — скоро наступит тепло.

Синие облака к теплой погоде.

Что нельзя делать:

Нельзя справлять свадьбу на Луку, ведь это поминальный день. Заключение брака 20 февраля – плохой знак.

Женщинам рекомендуется избегать зеленого цвета в одежде.

Лучше отказаться от покупок — сделка может быть очень неудачной.

Международные праздники:

Всемирный день социальной справедливости. Инициатором этой памятной даты выступила ООН — теперь праздник отмечают ежегодно 20 февраля с 2009 года. В этот день многие страны акцентируют внимание на том, насколько важна справедливость во всех сферах нашей жизни.

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