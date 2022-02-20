21 лютого 2022 року припадає на понеділок. Які свята відзначають 21 лютого, про прикмети та заборони, а також хто відзначає іменини, читайте у матеріалі.

Церковні свята 21 лютого 2022

Цього дня православні християни вшановують пам’ять святого Захарія Серповидця. Він був одним з дванадцяти малих пророків і жив за 500 років до Різдва Ісуса. Таке прізвисько святий отримав через сон з великим летючим серпом. Це був сувій з одкровеннями від Господа.

21 лютого іменини святкують Захар, Федір, Степан та Макар.

Народні прикмети на 21 лютого:

Якщо на деревах іній – медовий урожай буде величезним.

Собака катається в снігу — незабаром прийде тепло.

Тварини неспокійно поводяться до снігу або дощів.

Чим холодніше 21 лютого – тим тепліше буде у березні.

Кола навколо Місяця – до потепління.

Що не можна робити:

Слід уникати хірургічних втручань, краще перенести операцію на інший день.

Також не варто ходити до стоматолога.

Заборонено одягати вбрання зелених та сірих відтінків – велика ймовірність залучити невдачу.

Не можна заздрити — пристріт може повернутися до вас.

Міжнародні свята:

21 лютого весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови, встановлений ООН у 1999 році з метою сприяння багатому культурному та мовному розмаїттю. На сьогодні у світі налічується близько 6 тис. мов, і половині їх загрожує повне зникнення.

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