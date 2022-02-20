21 лютого 2022 року припадає на понеділок. Які свята відзначають 21 лютого, про прикмети та заборони, а також хто відзначає іменини, читайте у матеріалі.
Церковні свята 21 лютого 2022
Цього дня православні християни вшановують пам’ять святого Захарія Серповидця. Він був одним з дванадцяти малих пророків і жив за 500 років до Різдва Ісуса. Таке прізвисько святий отримав через сон з великим летючим серпом. Це був сувій з одкровеннями від Господа.
21 лютого іменини святкують Захар, Федір, Степан та Макар.
Народні прикмети на 21 лютого:
- Якщо на деревах іній – медовий урожай буде величезним.
- Собака катається в снігу — незабаром прийде тепло.
- Тварини неспокійно поводяться до снігу або дощів.
- Чим холодніше 21 лютого – тим тепліше буде у березні.
- Кола навколо Місяця – до потепління.
Що не можна робити:
- Слід уникати хірургічних втручань, краще перенести операцію на інший день.
- Також не варто ходити до стоматолога.
- Заборонено одягати вбрання зелених та сірих відтінків – велика ймовірність залучити невдачу.
- Не можна заздрити — пристріт може повернутися до вас.
Міжнародні свята:
21 лютого весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови, встановлений ООН у 1999 році з метою сприяння багатому культурному та мовному розмаїттю. На сьогодні у світі налічується близько 6 тис. мов, і половині їх загрожує повне зникнення.