Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Свята в Україні

21 лютого: яке свято, прикмети та заборони

20 Лютого 2022, 09:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
21 лютого: яке свято, прикмети та заборони
Джерело: Depositphotos

21 лютого 2022 року припадає на понеділок. Які свята відзначають 21 лютого, про прикмети та заборони, а також хто відзначає іменини, читайте у матеріалі.

Церковні свята 21 лютого 2022

Цього дня православні християни вшановують пам’ять святого Захарія Серповидця. Він був одним з дванадцяти малих пророків і жив за 500 років до Різдва Ісуса. Таке прізвисько святий отримав через сон з великим летючим серпом. Це був сувій з одкровеннями від Господа.

21 лютого іменини святкують Захар, Федір, Степан та Макар.

Читайте також:
БерезеньМасляна та міжнародний жіночий день: календар свят на березень 2022

Народні прикмети на 21 лютого:

  • Якщо на деревах іній – медовий урожай буде величезним.
  • Собака катається в снігу — незабаром прийде тепло.
  • Тварини неспокійно поводяться до снігу або дощів.
  • Чим холодніше 21 лютого – тим тепліше буде у березні.
  • Кола навколо Місяця – до потепління.

Що не можна робити:

  • Слід уникати хірургічних втручань, краще перенести операцію на інший день.
  • Також не варто ходити до стоматолога.
  • Заборонено одягати вбрання зелених та сірих відтінків – велика ймовірність залучити невдачу.
  • Не можна заздрити — пристріт може повернутися до вас.

Міжнародні свята:

21 лютого весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови, встановлений ООН у 1999 році з метою сприяння багатому культурному та мовному розмаїттю. На сьогодні у світі налічується близько 6 тис. мов, і половині їх загрожує повне зникнення.

<<< Яке свято 20 лютого

Яке свято 22 лютого >>>

Теги
іменини , Календар , прикмети , Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь