14 січня заведено вітати всіх Василів із днем янгола. Взагалі, Василь – ім’я, яке має грецьке походження. Є багато розшифровок цього імені, але найпопулярніше значення цього імені: цар або царський.

Саме час залізти у свою телефонну книгу або запитати родичів, чи є у вашому оточені люди на ім’я Василь. А поки ви перевіряєте, ми підготували для вас найкращі привітання у прозі.

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Нехай у цей день твій ангел додасть тобі сил! Щоб життя не було сірим.

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Василю, вітаю тебе з твоїм днем янгола! Прийми мої найщиріші вітання та побажання! Сміливо крокуй тернистою дорогою життя, та легко долай усі перешкоди!

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Василю, вітаю з днем ангела! Хочу щиро та від всього серця побажати тобі ніколи не здаватися, завжди бути впевненим у собі та своїх силах і ніколи не сходити зі свого шляху!

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З днем Василя! Нехай твій янгол-охоронець допомагає тобі летіти, навіть коли твої крила опускаються вниз!

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Василю, нехай у тебе буде здоров’я і гроші! Многая літа!

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Бажаю тобі, любий друже Василь, багато щастя, великих фінансів, успіхів в усіх починаннях, любові та радості! З днем янгола!

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З днем янгола! Бажаю тобі жити, як у казці, нехай твій янгол застеляє твою доріжку життя пелюстками квітів. Смійся, радій, будь коханим. Так чудово, що ти є на цьому світі!

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Хай день янгола запалить у тобі три свічки. Перша – любов: даруй її всім та отримуй у ще більшому розмірі. Друга – доброта та правда. Третя – оберіг від всіх бід і нещасть. Із Днем янгола, Василю!

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Із днем Василя! Нехай збуваються всі твої мрії! Нехай удача завжди йде з тобою разом. Будь здоровим та нехай твій янгол зігріває тебе!

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З днем янгола! Нехай у твоїй душі ніколи не згасає вогонь. Йди життям легко та з високо піднятою головою. Хай погане обходить стороною.