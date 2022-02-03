3 лютого Максим святкує свій день ангела. Іменини відзначаються на честь двох преподобних – Максима Сповідника та Максима Грека.

Факти ICTV підготували яскраві привітання з днем ангела Максима в СМС, віршах і листівках. Привітайте власників цього імені з важливим святом.

Привітання з днем ангела Максима в СМС

***

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Вбереже від біди вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Максимом буде.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Більше радісних хвилин.

Хай щире щастя та удача

Тебе супроводжують всюди.

Ікра, машини, яхта, дача

Все це неодмінно буде.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Максима,

Прийми привітання!

***

Днів ангела в році є дуже багато,

Та ось день Максима сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Та більше радісних хвилин.

***

З Днем ангела, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті чи, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.

Привітання з днем ангела Максима у листівках

Значення імені Максим

Ім’я Максим має латинське походження і у перекладі означає величний. Цей чоловік – один з найкращих, які могли зустрітися на вашому шляху.

Сміливий, чарівний, харизматичний, доброзичливий, привабливий, а також імпозантний – саме так можна охарактеризувати цього чоловіка.

Саме чоловік з іменем Максим завжди перебуває в центрі уваги у дівчат – і не дивно, адже таку прекрасну людину ще потрібно пошукати.

Найчастіше в роботі він не рветься до особливих висот, але й за маленьку зарплату не працюватиме.

Сімейні стосунки власника цього імені доволі складно охарактеризувати – він дбайливий та неуважний одночасно.