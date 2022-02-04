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Масляна та міжнародний жіночий день: календар свят на березень 2022

4 Лютого 2022, 15:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Березень
Джерело: Depositphotos

У березні 2022 року українці відзначать багато державних та православних свят. Ще з лютого розпочнеться Масляна, яка триватиме до 6 березня. 8 числа весь світ відзначатиме Міжнародний жіночий день.

Так, у зв’язку із цим святом українці отримають одразу 4 дні вихідних – з 5 по 8 березня включно. Щоправда, за 7 число доведеться відпрацьовувати наступної суботи – 12 березня.

Не обійшлося і без професійних свят – вже незабаром свій день відзначатимуть працівники ЖКГ та побутового обслуговування населення, а також таксисти. Варто також привітати працівників театру – для них створили міжнародне свято. Під кінець місяця припадають День СБУ та День Національної Гвардії України.

Календар свят на березень 2022 — список

  • 28 лютого — 6 березня – Масляна;
  • 1 березня — Всесвітній день цивільної оборони;
  • 3 березня — Всесвітній день письменника;
  • 8 березня — Міжнародний жіночий день;
  • 9 березня — Міжнародний день ді-джея;
  • 12 березня — День землевпорядника;
  • 14 березня — День українського добровольця;
  • 15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів;
  • 20 березня — День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення;
  • 21 березня — 27 березня – Тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації;
  • 21 березня — Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації;
  • 22 березня — Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;
  • 23 березня — Всесвітній метеорологічний день;
  • 24 березня — Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз;
  • 25 березня – Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України;
  • 26 березня — День Національної гвардії України;
  • 27 березня — Міжнародний день театру.

Не варто забувати й про церковні свята — на початку березня буде Масляна, а після неї розпочнеться Великий піст. Ознайомитися з усіма святами березня 2022 року можна в календарі Фактів ICTV.

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Теги
Календар , Місячний календар , Свята
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