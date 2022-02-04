У березні 2022 року українці відзначать багато державних та православних свят. Ще з лютого розпочнеться Масляна, яка триватиме до 6 березня. 8 числа весь світ відзначатиме Міжнародний жіночий день.

Так, у зв’язку із цим святом українці отримають одразу 4 дні вихідних – з 5 по 8 березня включно. Щоправда, за 7 число доведеться відпрацьовувати наступної суботи – 12 березня.

Не обійшлося і без професійних свят – вже незабаром свій день відзначатимуть працівники ЖКГ та побутового обслуговування населення, а також таксисти. Варто також привітати працівників театру – для них створили міжнародне свято. Під кінець місяця припадають День СБУ та День Національної Гвардії України.

Календар свят на березень 2022 — список

28 лютого — 6 березня – Масляна;

1 березня — Всесвітній день цивільної оборони;

3 березня — Всесвітній день письменника;

8 березня — Міжнародний жіночий день ;

; 9 березня — Міжнародний день ді-джея;

12 березня — День землевпорядника;

14 березня — День українського добровольця;

15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів;

20 березня — День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення;

21 березня — 27 березня – Тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації;

21 березня — Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації;

22 березня — Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;

23 березня — Всесвітній метеорологічний день;

24 березня — Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз;

25 березня – Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України;

26 березня — День Національної гвардії України;

27 березня — Міжнародний день театру.

Не варто забувати й про церковні свята — на початку березня буде Масляна, а після неї розпочнеться Великий піст. Ознайомитися з усіма святами березня 2022 року можна в календарі Фактів ICTV.