19 лютого 2022 року припадає на суботу. Які свята відзначають 19 лютого, про прикмети та заборони, а також хто відзначає іменини, читайте у матеріалі.

Свята в Україні

19 лютого в Україні святкують День державного герба. Ще 1992 року Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України. Саме він став основним елементом великого державного герба України.

Церковні свята 19 лютого 2022

Згідно з церковним календарем, віряни 19 лютого вшановують пам’ять преподобного Вуколи – першого єпископа, який служив у Малій Азії. Історія свідчить, що він докладав усіх зусиль, щоб урятувати своїх вірян. Після його смерті біля місця поховання відбувалися справжні дива – виросло зілля, яке зціляло хворих.

Іменини 19 лютого святкують Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа та Христина.

Народні прикмети на 19 лютого:

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Відлига у цей день – на поганий удой у корів.

Якщо птахи зібралися на верхівках дерев – до тепла.

Собака ховає морду лапами — незабаром настане холод.

Що не можна робити:

У цей день не можна з’ясовувати у вагітної жінки стать майбутньої дитини.

Заборонено голосно розмовляти та кричати.

Категорично заборонено брати до рук розбиті дзеркала – можна залучити невдачу.

Міжнародні свята:

У цей день в інших країнах активно відзначають Всесвітній день захисту морських ссавців або Всесвітній день китів.

Національні свята:

День Василя Левського відзначають 19 лютого в Болгарії. Це національний герой Болгарії, відомий як Апостол свободи. Він зробив величезний внесок у звільнення від Османської імперії.

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