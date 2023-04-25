Співачка Йолка, яка мовчить про війну в рідній країні, намагається всидіти на двох стільцях. Артистка продовжує жити в РФ, але допомагає ЗСУ, донатячи через складні схеми, щоб ніхто нічого не запідозрив.

Блогер Богдан Беспалов розповів, що отримав повідомлення від анонімного джерела. Нібито у Йолки є хороші друзі в Ужгороді, звідки вона родом, і саме через них вона передає гроші на українську армію. Такий собі план Б, на випадок, якщо вирішить повернутися в Україну.

– У Лізи є кілька друзів в Ужгороді – Сергій і Вікторія Денисенки… Вона висилає гроші іноді особисто, частіше через інших людей своїм друзям в Ужгород. Згодом ці перекази дробляться на дрібніші суми й виводяться через інших людей. Уже після виведення кошти передають на допомогу ЗСУ. Сама схема складна, для того, щоб у Москві не знайшли натяку на допомогу Батьківщині. Це робиться не з патріотичних спонукань, а для того, щоб мати план Б, – процитував слова джерела Беспалов.

Таким чином, Йолка нібито зможе повернутися в Україну, коли забажає, заявивши, що весь час допомагала ЗСУ. Своє ж мовчання артистка спробує виправдати тим, що їй погрожували в Москві.

Правда це чи ні – невідомо, проте Беспалов запевняє – у нього є підстави довіряти цьому джерелу. У будь-якому разі українці пам’ятають і знають усіх зрадників та тих, хто замовчує війну в Україні, що робить і Йолка.

Співачка продовжує працювати в РФ, виступати для росіян і заробляти гроші в країні-агресорі.