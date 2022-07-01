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Юрій Бардаш порівняв Україну з нацистською Німеччиною та розлютив фанатів

1 Липня 2022, 15:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Юрій Бардаш порівняв Україну з нацистською Німеччиною та розлютив фанатів

Продюсер Юрій Бардаш порівняв Україну з нацистською Німеччиною. Шоумен, який відсиджується у Грузії в період війни, не зміг знайти сил розкритикувати Росію за вбивство мирних жителів, але знайшов паралелі між Україною та нацистською Німеччиною.

У Instagram фанати нерідко бачать, як Юрій просуває думки про нацистів у нашій країні, тим самим копіюючи фантазії російської пропаганди. Щоправда, досі він робив це не так явно.

Тепер він вирішив піти ще далі, розкритикувавши фразу Україна – понад усе! У соцмережі він опублікував кадри з радянського фільму, де на стовпі німецького концтабору з’являється гасло Німеччина – понад усе (Deutschland über alles). Фраза часто використовувалася за часів Другої світової війни урядом.

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Після цього Бардаш публікує відео з українською молоддю, яка йде вулицею у вишиванках та прапорами нашої країни, вигукуючи гасло Україна – понад усе!

Бардаш

Згодом у Telegram-каналі Юрія з’явилося опитування, де він пропонує фанатам відповісти на запитання: Україна понад усе? Понад людських життів?

Бардаш

Більшість користувачів проголосували за Так, понад усе – 77% із понад 4,5 тис. учасників. Судячи з реакції, опитування явно не сподобалося користувачам.

Цілком можливо, що заяви Бардаша – спроба привернути до себе увагу. Через деякий час він зробив анонс трансляції в Instagram і відзначив час початку прямого ефіру за київським часом.

У червні стало відомо, що від Бардаша відхрестився Wellboy через його двояке ставлення до війни в Україні. Від співпраці з ним також відмовився автор хітів та режисер кліпів артиста Євген Тріплов.

Наразі продюсер разом зі своєю родиною в Грузії, де ховається від війни та дозволяє собі висловлювати свою прокремлівську думку щодо України.

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Війна в Україні Юрій Бардаш
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