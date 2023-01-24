Співачка-зрадниця Таїсія Повалій відкрито підтримала війну в Україні, назвавши кривавого диктатора Володимира Путіна “рятівником”.

Цинічну заяву артистка зробила росЗМІ.

Повалій закрила очі на вбивства Росією мирних мешканців і переконана, що в такий спосіб Росія “рятує” Україну.

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– У тому, що сьогодні робить Росія, бачу порятунок і свій, і України. Відчуваю, що Росія мене захищає. Всі ці вісім років не розуміла, як житиму далі, яке моє майбутнє. Тепер – бачу, – сказала Повалій.

До речі, після 2014 року Повалій жила у Києві. Лише близько року тому вона перебралася на постійне місце проживання у РФ.

Не пошкодувала зрадниця слів для кривавого диктатора Путіна, який “рятує світ від нацизму”, виконуючи свою “історичну місію”.

Користувачі мережі відреагували на цинічну заяву зрадниці, наголосивши, що іншого від неї і не очікували.

Нічого, нічого, Бог все бачить, вона отримає те, на що заслуговує.

Нехай навіки застрягне в Росії.

Позбавити громадянства України!

Продажна!

Ти там, де бабло, а не правда.

Гроші не пахнуть.

Людина за гроші збожеволіла, що вона меле. – Пишуть користувачі мережі.

Те, що уродженка України підтримує війну – секретом не було. Після 24 лютого вона продовжила кар’єру в РФ і цинічно співала там українські пісні, поки окупанти обстрілювали наші мирні міста та вбивали людей.