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Чому я бачу це? Українці не раді поверненню Maruv і скаржаться на рекламу від неї

6 Липня 2023, 19:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Maruv

Українці не раді поверненню співачки-зрадниці Maruv, яка почала випускати пісні та кліпи під новим псевдонімом.

Так, українські користувачі Instagram скаржаться під свіжим постом мовчунки, що вона проплатила рекламу свого нового кліпу і з’являється в їхніх стрічках. Про це свідчать коментарі, які залишають під роликом.

  • Чуєш, а не пішла б ти зі своїм творінням? Твою розсилку, щоб бачила Україна, ніхто не зацінив.
  • Що за ху**я, якого вона вилізла в Instagram? За РФ топила, так нехай там потопиться!
  • Краще б і далі мовчала, як не соромно? Просто жах! Огидна поява й абсолютно недоречна. Ганьба і сором!
  • Змінюй не змінюй ім’я, це вже не допоможе. Сором і ганьба таким, як ти!
  • Я вже кілька разів надсилала скарги на цю рекламу, щось Instagram криво працює, що ця х**нь так агресивно хоче до мене в стрічку.
  • Якого вона вилізла в моєму Instagram?
  • Чому я бачу це у своїй стрічці?
  • Як можна жити у світі рожевих поні і робити вигляд, що нічого не відбувається, коли твоя країна захлинається в крові?
  • Краще видали себе як співачку, на український рівень зовсім не тягнеш, – пишуть у коментарях користувачі мережі.
Марув реакция
Марув реакция
Марув реакция
Марув реакция
Марув реакция
Марув реакция
Чому я бачу це? Українці не раді поверненню Maruv і скаржаться на рекламу від неї / 3 зображення

Сама зрадниця мовчить і ніяк не реагує на коментарі.

Раніше ми писали, що Maruv намагається пролізти в шоу-бізнес під псевдонімом Sharlotta Ututu. Співачка мовчала 1,5 року і жодного слова не зронила про війну в рідній країні, яку розв’язала РФ. Вона замовчує всі дії країни-агресора проти України, роблячи вигляд, що нічого не відбувається.

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