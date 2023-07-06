Українці не раді поверненню співачки-зрадниці Maruv, яка почала випускати пісні та кліпи під новим псевдонімом.

Так, українські користувачі Instagram скаржаться під свіжим постом мовчунки, що вона проплатила рекламу свого нового кліпу і з’являється в їхніх стрічках. Про це свідчать коментарі, які залишають під роликом.

Чуєш, а не пішла б ти зі своїм творінням? Твою розсилку, щоб бачила Україна, ніхто не зацінив.

Що за ху**я, якого вона вилізла в Instagram? За РФ топила, так нехай там потопиться!

Краще б і далі мовчала, як не соромно? Просто жах! Огидна поява й абсолютно недоречна. Ганьба і сором!

Змінюй не змінюй ім’я, це вже не допоможе. Сором і ганьба таким, як ти!

Я вже кілька разів надсилала скарги на цю рекламу, щось Instagram криво працює, що ця х**нь так агресивно хоче до мене в стрічку.

Якого вона вилізла в моєму Instagram?

Чому я бачу це у своїй стрічці?

Як можна жити у світі рожевих поні і робити вигляд, що нічого не відбувається, коли твоя країна захлинається в крові?

Краще видали себе як співачку, на український рівень зовсім не тягнеш, – пишуть у коментарях користувачі мережі.

Чому я бачу це? Українці не раді поверненню Maruv і скаржаться на рекламу від неї / 3 зображення

Сама зрадниця мовчить і ніяк не реагує на коментарі.

Раніше ми писали, що Maruv намагається пролізти в шоу-бізнес під псевдонімом Sharlotta Ututu. Співачка мовчала 1,5 року і жодного слова не зронила про війну в рідній країні, яку розв’язала РФ. Вона замовчує всі дії країни-агресора проти України, роблячи вигляд, що нічого не відбувається.