Скандальна блогерка Софія Стужук знайшла “пояснення” масованому ракетному удару по Україні. На думку зрадниці, яка мовчить про війну у своїй рідній країні, винні саме українці.

Своєю думкою вона поділилася в Instagram. У Stories Софії з’явилася публікація про те, що ракетний обстріл стався через реакцію українців на вибухи на Кримському мосту.

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– Не можна бути за мир і водночас радіти смертям чи руйнуванням в інших… значить, ви не за мир точно, – заявила Стужук.

Блогерка додала, що дотримується цієї думки навіть на тлі вибухів у її рідному місті, яке зазнає ракетних обстрілів з боку РФ.

Нагадаємо, що Стужук мовчала про війну в Україні протягом двох місяців, хоч і втекла до Риги 24 лютого. Лише на 68-й день блогерка заявила про напад з боку Росії.

Тоді вона виправдовувалася за мовчання – за її словами, Instagram заблокував її обліковий запис, а потім у неї був жахливий психологічний стан.

Втім, жахи у рідній країні не заважають блогерці будувати своє життя – наприкінці вересня Стужук заявила про вагітність. Знаменитість стане мамою вже вчетверте, водночас для її коханого Антона з Риги це буде перша дитина.