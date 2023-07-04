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Як же улюблені рублі? Maruv намагається пролізти в шоу-бізнес під новим псевдонімом

4 Липня 2023, 16:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Maruv

Після 1,5 року мовчання про повномасштабну війну в Україні співачка Maruv знову намагається повернутися в шоу-бізнес. Робить вона це під псевдонімом Sharlotta Ututu.

В Instagram у зрадниці є друга сторінка під іншим ім’ям. Там з’явилися свіжі пости, які стосуються її нової пісні та кліпу.

Вочевидь, Maruv вирішила повернутися у творчість, адже протягом тривалого часу артистка нічого не випускала. Однак реакція користувачів мережі очевидна, а тому бачити співачку в інформпросторі українці зовсім не раді, адже вона замовчувала й замовчує те, що РФ робить з її країною.

До того ж, тепер виконавиця, очевидно, націлена на європейський ринок.

  • Зрадниця! Співай на болотах!
  • О, а хто це в нас тут такий перевзутий. Що, в Росії калачі вже не смачні? Ти тепер європейка?
  • Європа? Серйозно? А як же улюблені рублі? Як же легко деякі перевзуваються. Мерзенна зрадниця!
  • Сиди в болоті, яке ти обрала.
  • Кремлівська підстилка, – такі коментарі можна побачити під постом Maruv.
Марув
Марув
Марув
Марув
Марув
Марув
Як же улюблені рублі? Maruv намагається пролізти в шоу-бізнес під новим псевдонімом / 3 зображення

Після початку повномасштабної війни вагітна Maruv втекла з України. Якийсь час вона зовсім мовчала, проте потім стала виставляти в соцмережах фото і відео зі своїх подорожей, за що нарвалася на хейт.

Весь цей час артистка робить вигляд, що нічого не відбувається. Її основний акаунт в Instagram недоступний в Україні.

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