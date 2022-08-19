Співачка Таїсія Повалій із російськими колегами вирушила в тур Сибіром, присвячений 85-річчю від дня народження Йосипа Кобзона. На концерті в Новосибірську зрадниця України цинічно виконала українську пісню Черемшина.

Відео виступу Повалій у Новосибірську з’явилося на фан-акаунті співачки в Instagram.

Колаборантка зі сцени пригадала, як на початку 2000-х Кобзон приїжджав до Києва, аби записати з нею альбом дуетів українських пісень під назвою Одна єдина.

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Таїсія Повалій вже давно не полишає спроб вислужитися перед Кремлем і регулярно виступає в Росії. Від початку повномасштабного вторгнення вона не зробила жодної заяви про війну. А на концерті до Дня перемоги в Росії Повалій цинічно заспівала Пісню про рушник українською мовою.