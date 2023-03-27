Концерти співачки-зрадниці Ані Лорак скасовують навіть у Росії, куди вона втекла з України. Так, виступи артистки вже не відбудуться в Краснодарі та Ростові, а у Воронежі думають над аналогічним кроком.

За заявою російських ЗМІ, концерти були заплановані на весну, але висловлювання Лорак про любов до України змусило жителів міст РФ відмовитися від приїзду зрадниці. Схоже, артистка не потрібна ні на своїй Батьківщині, яку вона продала, ні в Росії.

Так, місцеві громадські організації взагалі закликають владу міст скасувати увесь її тур – йдеться про появу на сценах Воронежа, Краснодара і Ростова. Це також аргументується тим, що артистка вибрала ці міста не просто так – всі вони в безпосередній близькості до українського кордону.

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Крім цього, її також підозрюють у надсиланні грошей ЗСУ, хоча вона раніше заявляла, що не підтримує жодну зі сторін конфлікту, а допомогу може надати тільки в гуманітарному вигляді, без збору коштів на техніку або зброю.

Співачці не вдалося всидіти на двох стільцях – артистка вважається зрадницею в Україні, а у РФ проти неї починається бунт місцевих жителів.

Нагадаємо, що Лорак звинуватила Україну в переїзді до Росії. Співачка знову назвала війну конфліктом, і додала, що держава рідної країни притиснула її до стінки. Проте додала, що Україна залишається в її серці й вона пишається своєю культурною спадщиною.