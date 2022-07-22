Український продюсер Юрій Бардаш, який підтримує політику президента РФ Володимира Путіна, втік до Москви.

З початком повномасштабної війни в Україні Бардаш відсиджувався в Грузії, проте там йому почали надходити погрози. У своєму Telegram-каналі він написав, що вирішив поїхати до РФ.

– Мені зателефонувала людина, яку я не знав, повідомила, що в Грузії залишатися небезпечно, треба йти. Я не прийняв серйозно це застереження… Наступного дня мені знову зателефонував той самий чоловік з тим самим посилом. Я знову подякував йому, сказав, що все гаразд, але ввечері пролунав ще один дзвінок уже з України, під час якого мені сказали, що за мною надіслали грузинський легіон і що хлопці вже виїхали, – написав Юрій.

Зазначає, рюкзак зібрав за п’ять хвилин. Два дні пересидів у горах Батумі, потім перейшов пішки кордон Грузії та Абхазії. За словами продюсера, йому це вдалося за п’ять хвилин, оскільки його паспорт “виданий Луганським”.

Зараз дивляться

– Зараз я в Москві, тут спокійно, безпечно та красиво. Дякую всім, хто написав мені слова підтримки. Я дізнався, що нас багато. Повірте, кожне ваше добре слово для мене як щит від нападів безумців. У мене великі плани щодо музики та суспільного життя, і я вже приступив до їхньої реалізації, – зазначив зрадник.

Зазначимо, погрози в Грузії Бардашу почали надходити після його ефіру в Instagram, в якому він говорив пропагандистські речі та вихваляв РФ.

Також Юрій порівняв Україну з нацистською Німеччиною, чим розлютив користувачів мережі та розкритикував фразу Україна – понад усе!