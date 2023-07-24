У ніч на 23 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Одесі. 24 липня кожен українець говорив про ці події, висловлюючи свій гнів країні-агресору і співчуття тим, хто внаслідок атаки постраждав. Але є серед нас і зрадники, наприклад, ведуча Регіна Тодоренко.

Здавалося б, мовчати вже сил немає, проте тільки не в Тодоренко. Одеситка ніяк не відреагувала на страшний обстріл РФ свого рідного міста, а навпаки – показала, як веселиться цього дня.

В Instagram мовчунка оприлюднила відео з відпочинку в Туреччині. У ньому вона постала разом із чоловіком і дітьми. Регіна показала, як весело вони провели свій час, поки по її рідній Одесі росіяни запускали ракети.

Звісно, користувачі мережі такого не стерпіли, а тому завалили Тодоренко коментарями з іронією, запитавши, чи не в Одесі вона випадково.

Що там твоє рідне місто?

Що по Одесі?

Одеса?

Це в Одесі?

Одесу розбомбили, ваше рідне місто!

Це в Одесі, напевно.

Це в Аркадії, так? – такі коментарі можна побачити під відео у Регіни.

Усю повномасштабну війну в Україні зрадниця дивує своїми цинічними вчинками. Нещодавно Тодоренко заявила, що хоче приїхати до Одеси. Очевидно, її нічого не бентежить.