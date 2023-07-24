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Поки Одесу бомблять, вона веселиться: Тодоренко нарвалася на хейт через мовчання

24 Липня 2023, 11:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Регіна Тодоренко
Джерело: Регіна Тодоренко

У ніч на 23 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Одесі. 24 липня кожен українець говорив про ці події, висловлюючи свій гнів країні-агресору і співчуття тим, хто внаслідок атаки постраждав. Але є серед нас і зрадники, наприклад, ведуча Регіна Тодоренко.

Здавалося б, мовчати вже сил немає, проте тільки не в Тодоренко. Одеситка ніяк не відреагувала на страшний обстріл РФ свого рідного міста, а навпаки – показала, як веселиться цього дня.

В Instagram мовчунка оприлюднила відео з відпочинку в Туреччині. У ньому вона постала разом із чоловіком і дітьми. Регіна показала, як весело вони провели свій час, поки по її рідній Одесі росіяни запускали ракети.

Тодоренко

Звісно, користувачі мережі такого не стерпіли, а тому завалили Тодоренко коментарями з іронією, запитавши, чи не в Одесі вона випадково.

  • Що там твоє рідне місто?
  • Що по Одесі?
  • Одеса?
  • Це в Одесі?
  • Одесу розбомбили, ваше рідне місто!
  • Це в Одесі, напевно.
  • Це в Аркадії, так? – такі коментарі можна побачити під відео у Регіни.

Тодоренко

Усю повномасштабну війну в Україні зрадниця дивує своїми цинічними вчинками. Нещодавно Тодоренко заявила, що хоче приїхати до Одеси. Очевидно, її нічого не бентежить.

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Теги
Одеса ракетний удар Регіна Тодоренко
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