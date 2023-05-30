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Як вам мої подаруночки? Ані Лорак тролять після атаки дронів по Москві

30 Травня 2023, 13:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ани Лорак

30 травня передмістя Москви і саму столицю РФ атакували безпілотники. Попередньо, 32 БпЛА було задіяно для атаки.

Наразі в мережі активно почали поширюватися фото з уламками одного з безпілотників, на якому видно наклейку з ім’ям Ані Лорак, а знизу напис Фонд помсти. Жартівливі коментарі, фотожаби і меми з похвалою на адресу зрадниці після атаки дронів по Москві посипалися в інтернеті.

Ани Лорак беспилотник

Ани Лорак беспилотник

Ани Лорак беспилотник

Ани Лорак беспилотник

Ани Лорак беспилотник

Ани Лорак беспилотник

Також можна побачити низку жартівливих повідомлень.

Річ у тім, що раніше Ані Лорак вже тролили за те, що вона мовчки допомагає ЗСУ, нібито переводячи великі суми для допомоги армії рідної країни. Але всіма своїми діями мовчунка дала ясно зрозуміти, що підтримує не Україну, а країну-агресора.

Так, у великому інтерв’ю російській журналістці Ані Лорак знову проігнорувала війну в Україні. Вона навпаки звинуватила нашу країну в своєму переїзді в Росію, подякувавши її жителям за любов і підтримку.

Незважаючи на дурні виправдання з приводу того, що співачка ніяк не допомагає ЗСУ, концерти Ані Лорак у РФ стали масово скасовувати. Її виступи в Краснодарі, Воронежі та Ростові так і не відбулися, а тур виявився невдалим.

Усе це через те, що там не вірять у непричетність Ані Лорак до України – нібито як це, що вона не допомагає рідній країні, завдяки якій стала популярною.

Так званий флешмоб Ані Лорак активно підтримують користувачі соцмереж. Російські пропагандисти вже підхопили фото безпілотника з ім’ям Ані Лорак. До слова, співачка вже закрила коментарі до своїх публікацій в Instagram. Тож тепер подивимося, що буде далі.

Наразі у зрадниці концерти в Узбекистані.

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