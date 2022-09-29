Прогнозують, що зима 2022/2023 буде найскладнішою за усю історію незалежності Україні. Пов’язано це не лише з військовими діями на території країни, а й через морози та невисоку температуру повітря в оселях українців.

Факти ICTV зібрали кілька порад, які допоможуть зігрітися у холодній квартирі.

Правильно вдягніться

Грамотне поєднання речей допоможе вам не замерзнути навіть у прохолодній квартирі.

Зараз дивляться

Аби зігрітися вдягайте на себе кілька шарів речей. Наприклад, перший шар – білизна, другий – термобілизна, третій – штани, кофта, шкарпетки. На верх ще можете накинути махровий халат.

Звертайте увагу на матеріал, з якого виготовлений домашній одяг. Це мають бути речі з флісу, бавовни, вовни, байки тощо.

Не забувайте використовувати теплі ковдри.

Увімкніть активність

Відмінний спосіб швидко зігрітися – зайнятися спортом або виконати коротку руханку. Справа у тому, що коли ми сидимо чи лежимо, тіло поступово охолоджується. Відповідно, нам стає холодне.

10-15 хвилин спортивної розминки допоможуть не лише розігріти м’язи, а й позитивно відобразяться на вашій фігурі.

Якщо зі спортом ви не дружите, увімкніть гучно музику та потанцюйте. Через 10 хвилин активного танцю, ви забудете про холод.

Застеліть килими

Килимки на підлозі захистять вашу оселю від втрати тепла, а ноги від замерзання. Хоч килим вважають немодним аксесуаром у квартирі, цієї зими, він вам як ніколи знадобляться.

Постеліть його у тій кімнаті, де перебуваєте найчастіше. Крім того, сьогодні можна купити доволі стильний килимок, який доповнить вашу кімнату інтер’єр квартири.

Найкраще використовувати товсті килими із матеріалів, які забезпечують хорошу ізоляцію. Крім того, ніжки скажуть вам дякую, адже ходити по м’яких килимках приємніше, ніж по холодній підлозі.

Гарячі напої та калорійна їжа

Улюблений напій зими – чай. Хто як не він зігріє вас прохолодними, зимовими вечорами.

Якщо починаєте замерзати, заваріть собі гарячого чаю, зробіть какао чи каву. Але напій обов’язково має бути гарячим. До речі, в момент закіпання чайнику, через пар, підвищиться й температуру повітря на кухні.

Гарячий напій не лише зігріє вас зсередини, а й допоможе нагріти ваші руки.

Утепліть вікна та балкон

Утеплення вікон неабияк позначиться на температурі повітря у вашій квартирі. Тепло не буде тікати, відповідно, ви не будете мерзнути.

Поки до зими є час, проведіть профілактику металопластикових вікон, утепліть балкон, двері та усі вікна в квартирі.

Утеплювати балкон потрібно вже зараз, адже це процес доволі трудомісткий. Що стосується утеплення вікон, то запорукою якісної теплоізоляції є правильна підготовка поверхні скла – її слід добре помити.

Саме тому, перед будь-яким утепленням пластикових вікон їх необхідно ретельно вимити.

Утеплювати пластикові вікна варто теплозберігаючою плівкою та ущільнювачами. Також не забудьте змінити режим пластикового вікна на зимовий.

Якщо у вас в квартирі дерев’яні вікна, їх теж потрібно помити та заклеїти усі щілини, утепливши гумовими ущільнювачами, парафіном, герметиком або ватою, поролоном чи змоченим у воді туалетним папером.

Використовуйте електрообігрівачі

Ці прилади допоможуть швидко зігрітись та якісно обігріють усю квартиру. Якщо ви не маєте додаткових джерел тепла, варто задуматись над покупкою електрообігрівачів.

Зверніть увагу на кондиціонери, електричні конвектори, енергоефективні обігрівачі тощо.

Також можете звернути увагу на маленькі, проте ефективні тепловентилятори. Вони компактні, недорогі та здатні швидко нагрівати приміщення.

Грілка

Гумова грілка або пляшка з гарячою водою, загорнута в м’яку тканину – чудовий спосіб швидко зігрітися.

Ви можете покласти її під ноги, коли працюєте за комп’ютером або у свою постіль, за 10-15 хв до сну, аби лягати у ліжко було приємніше.

Збільшіть віддачу тепла

Аби підвищити температуру в квартирі, можна збільшити тепловіддачу батарей. Для цього потрібно встановити тепловідбиваючий екран з фольги.

Але перед цим батареї обов’язково потрібно помити, щоб пил та бруд не перешкоджали тепловіддачі. Пам’ятайте, якщо у вас брудні батареї, то температура в оселі буде нижчою, ніж могла би бути.