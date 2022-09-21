Перед початком опалювального сезону потрібно як слід підготувати батареї. Для цього їх варто ретельно почистити та помити.

Навіщо мити батареї та як зробити це правильно – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Чому потрібно мити батареї перед опалювальним сезоном

Мало хто знає, але таку процедуру потрібно проводити кожного року перед запуском тепло в оселі. Справа у тому, що пил та бруд, який осідає на елементах обігріву перешкоджають повноцінній віддачі тепла.

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Якщо у вас брудні батареї, то температура у оселі буде нижчої, ніж могла би бути.

Ще одна причина, чому варто мити батареї – пил. Як і будь-яка поверхня, батарея накопичує на собі бруд, пил та інші часточки.

В процесі експлуатації, увесь вся ця права підніметься в повітря. Тому ви та ваша родина вдихаєте брудне повітря, яке може стати причиною появи алергії або інших захворювань дихальних органів.

Саме тому важливо тримати батареї в чистоті, до того ж це додає охайності їх зовнішньому вигляду.

Як правильно підготувати батареї

Проводити очищення батарей потрібна у кілька етапів.

І етап. Аби не розносити пил по усій квартирі, використовуйте пилосос з пласкою насадкою (або взагалі без насадки). Так ви приберете перший шар пилу.

ІІ етап. Застеліть на підлогу шматок поліетилену або ганчірку, щоб брудна вода не капала.

ІІІ етап. У відро чи миску наберіть теплої води та додайте кілька крапель миючого засобу. Намочіть у розчині йоржик, а потім пройтися ним між чавунними секціями. Окремі плями відмийте за допомогою ганчірки.

Після миття батареї обов’язково протріть насухо. Якщо на ваших батареях є застарілі плями, їх потрібно спочатку замочити. Всі брудні сліди змийте ганчіркою, замоченою у мийному розчині. Залишіть розчин на батареї на 15 хв, а потім протріть щіткою.

Пам’ятайте, що не усі миючі засоби підійдуть для очищення батарей. Справа у тому, що занадто агресивна хімія може стати причиною пошкодження фарби на радіаторі. Саме тому слід уникати фосфатних та хлоровмісних речовин.

Також ви можете використовувати народні засоби, аби відмити батареї:

перекис водню;

звичайне мило;

сода;

лимонна кислота.

Необхідно з’єднати один з цих продуктів з водою та замочити ганчірку, якою витерти батареї.