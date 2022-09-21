Перед початком опалювального сезону потрібно як слід підготувати батареї. Для цього їх варто ретельно почистити та помити.
Навіщо мити батареї та як зробити це правильно – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Чому потрібно мити батареї перед опалювальним сезоном
Мало хто знає, але таку процедуру потрібно проводити кожного року перед запуском тепло в оселі. Справа у тому, що пил та бруд, який осідає на елементах обігріву перешкоджають повноцінній віддачі тепла.
Якщо у вас брудні батареї, то температура у оселі буде нижчої, ніж могла би бути.
Ще одна причина, чому варто мити батареї – пил. Як і будь-яка поверхня, батарея накопичує на собі бруд, пил та інші часточки.
В процесі експлуатації, увесь вся ця права підніметься в повітря. Тому ви та ваша родина вдихаєте брудне повітря, яке може стати причиною появи алергії або інших захворювань дихальних органів.
Саме тому важливо тримати батареї в чистоті, до того ж це додає охайності їх зовнішньому вигляду.
Як правильно підготувати батареї
Проводити очищення батарей потрібна у кілька етапів.
І етап. Аби не розносити пил по усій квартирі, використовуйте пилосос з пласкою насадкою (або взагалі без насадки). Так ви приберете перший шар пилу.
ІІ етап. Застеліть на підлогу шматок поліетилену або ганчірку, щоб брудна вода не капала.
ІІІ етап. У відро чи миску наберіть теплої води та додайте кілька крапель миючого засобу. Намочіть у розчині йоржик, а потім пройтися ним між чавунними секціями. Окремі плями відмийте за допомогою ганчірки.
Після миття батареї обов’язково протріть насухо. Якщо на ваших батареях є застарілі плями, їх потрібно спочатку замочити. Всі брудні сліди змийте ганчіркою, замоченою у мийному розчині. Залишіть розчин на батареї на 15 хв, а потім протріть щіткою.
Пам’ятайте, що не усі миючі засоби підійдуть для очищення батарей. Справа у тому, що занадто агресивна хімія може стати причиною пошкодження фарби на радіаторі. Саме тому слід уникати фосфатних та хлоровмісних речовин.
Також ви можете використовувати народні засоби, аби відмити батареї:
- перекис водню;
- звичайне мило;
- сода;
- лимонна кислота.
Необхідно з’єднати один з цих продуктів з водою та замочити ганчірку, якою витерти батареї.