З кожним днем зимові холоди все ближче, тому українцям саме час задуматись над додатковим утепленням власних домівок.

Вагома частина холодного повітря потрапляє в квартири та будинки саме через вікна, тому саме їм необхідно приділити увагу.

Балкон – найбільш вразлива частина оселі, яка може стати причиною низьких температур у будинку. Як утеплити балкон з середини своїми руками – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Підготовка до утеплення

Перш за все, проводиться підготовчий етап перед утепленням балкону.

Заберіть усі речі та мотлох, що зберігаєте на балконі. Роботу потрібно проводити на порожній території. Закрийте щілини, через які і проходить холод. Для невеликих щілин використайте звичайний герметик (вибирайте стійкий до атмосферних коливань). А більші діри – монтажною піною, яка слугуватиме і додатковою теплоізоляцією. Вирівняйте стіни – усі нерівності та тріщини замажте розчином бетону (не забувайте і про стелю).

Пам’ятайте, що такі роботи краще проводити у теплу погоду, тому поки не настали сильні морози, приступайте до роботи. Якщо ви все ж схаманетесь вже взимку, використовуйте морозостійку піну.

Що знадобиться для утеплення балкона

Аби якісно утеплити балкон, варто використовувати матеріали, які відповідають наступним вимогам:

міцні;

відповідають правилам пожежної безпеки;

вологостійкі:

легкі у монтажі.

Найбільш поширені матеріали для ізоляції балкона – пінопласт та мінеральна вата.

Вам знадобиться:

алюмінієвий скотч – сприяє ізоляції;

ізолон-фольга-самоклейка – спінений поліетилен, у якого з одного боку – фольга, з іншого – клейка стрічка;

мінеральна вата – популярний утеплювач, який допоможе зберегти тепло;

грунтовка-антисептик.

Утеплення стін балкону

Не утепленні та не оброблені стіни балкону пропускають через себе холод. Аби це виправити, слід використовувати плити пінопласту, пінополістиролу або мінеральну вату.

Спочатку потрібно закріпити один з гідроізоляційних матеріалів на стіни та встановити обрешітку з дерев’яних брусів, по усій площині.

Щоб тепло не тікало через стики, їх потрібно заповнити монтажною піною. На верх конструкції варто прокласти пароізоляційну плівку.

Якщо балкон виходить на кут будинку, стіни можна утеплити подвійним шаром або використовувати товстіший матеріал.

Внутрішня стіна, що межує з кімнатою, може бути утеплена в один шар.

Утеплення підлоги

Загалом, утеплення балкону слід починати саме з підлоги. Для цього можна використати пенофол або поліетилен.

На підлогу укладіть один з гідроізоляційних матеріалів, а на верх встановіть каркас з дерев’яних брусів. До речі, дерево слід обробити спеціальними розчинами-антисептиками, які попереджають появу цвілі і процеси гниття.

Монтажну піну використовуйте для герметизації отворів між стіною і брусами. Надлишки піни зрізайте ножем.

Важливий етап – укладання шару теплоізоляції. Він може бути плитковим або в рулонах. Головне, щоб між дерев’яними брусами і утеплювачів не було дір.

Матеріал для утеплення варто укласти в два шари. На верх потрібно покласти ще шар пароізоляції, який допоможе запобігти утворенню конденсату.

По закінченню утеплення, на конструкція укладіть оздоблювальний матеріал – ламінат чи лінолеум. Для повного утеплення можете на верх покласти ще килим.

Утеплення стелі

Стелю на балконі можна утеплити двома способами – з каркасом чи без. Якщо хочете з каркасом, то:

Нанесіть на стелю антисептик, щоб попередити утворення цвілі.

З дерев’яних брусів встановіть каркас.

Закладіть в нього утеплювач – мінеральна вата, закріплена піною, або пінопласт.

На верх укладіть вагонку або гіпсокартон.

Якщо ваш варіант без каркаса, вам необхідно:

Обробіть стелю ґрунтовкою – так утеплювач буде триматися більше. Нанесіть на лист пінопласту клей і прикладіть його до стелі. Закріпіть матеріал. Аби уникнути потрапляння холодного повітря, обробіть стики піною.

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