Встановити дерев’яні вікна набагато екологічніше рішення, ніж пластикові. Такі вікна мають багато переваг, проте потребують особливого догляду.

З часом дерев’яні рами можуть розсихатися, утворюючи тріщини та щілини. Крім того, дерев’яні вікна потрібно обов’язково утеплювати на зиму.

Як утеплити дерев’яні вікна та які матеріали краще використовувати – дивіться в нашому матеріалі.

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Як утеплити дерев’яні вікна

Перш за все, вам потрібно ретельно оглянути свої вікна та зрозуміти, яким чином тепло покидає оселю. Це можуть бути просвіти у підвіконнях чи склі, крізь укоси або рами.

Якщо помітили великі щілини, їх можна заповнити будівельною піною. Для утеплення укосів використовуйте гіпсокартон, штукатурку або зробити укоси з ПВХ матеріалу. Також щілини можна заповнити пінопластом.

Ви можете обрати спосіб утеплення, який підійде саме для вашої проблеми.

Варто пригадати й старі добрі методи – подвійне дерев’яне вікно можна утеплити ватою, поролоном або змоченим у воді туалетним папером.

Для цього необхідно викласти будь-який наповнювач між вікнами по периметру рами або на щілинах і закріпити малярським скотчем або широким пластиром.

Також можна використати гумовий ущільнювач. Його потрібно наклеїти на внутрішню сторону стулки дерев’яного вікна.

Варто зазначити, що такий ущільнювач має довгий термін експлуатації і не перешкоджає вільному відкриттю вікна.

Якщо біля вікна ви відчуваєте як продуває вітер, вам потрібно замазати щілини парафіном. Парафін для вікон потрібно розтопити та нанести на віконні рами.

Такий спосіб утеплення дуже ефективний, але потребує багато часу.

Утепленням герметиком

Аби тепло не тікало через дерев’яні вікна, можна спробувати утеплити їх герметиком. Для скла потрібен буде прозорий силіконовий санітарний герметик.

При покупці герметика звертайте увагу на температурний режим використання – він повинен витримувати мінімальні градуси за вікном.

Герметик потрібно залити у отвори, що з’явилися між склом та рамою. Цей метод доволі дорогий, оскільки крім герметика потрібно також купити спеціальний пістолет для укладання.

Варто зазначити, що перед утепленням вікна потрібно вимити.

Інші способи

Аби не задував вітер, використовуйте паперову стрічку. Її потрібно приклеїти по периметру рам дерев’яних вікон. Стрічка не пропускатиме вітер та холод у вашу оселю.

Енергозберігаюча прозора плівка. Вона ще має назву третє скло. Плівку клеять безпосередньо на чисте скло, тому його потрібно обов’язково помити. Вона має не лише термоізоляційні властивості, а й зменшує втрати тепла.

Приклеїти плівку можна самостійно, для цього вам знадобиться канцелярський ніж, фен, скоч і звичайні ножиці.

Потім по усьому периметру віконної коробки потрібно наклеїти скоч та приклеїти до скла плівку. Щоб вона добре трималась, її потрібно обдути гарячим повітрям фену.