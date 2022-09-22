Мало кому відомо, що пластикові вікна мають кілька режимів – літній, зимовий та стандартний.

Зимовий режим забезпечує кращі енергозберігаючі показники вікон за низьких температур за рахунок більшої щільності примикання рами вікна до його стулки.

Встановлення такого режиму помітно позначається на утепленні квартири чи будинку, адже тепло не буде тікати через щілини у вікнах.

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Як відрегулювати пластикові вікна – дивіться в нашому матеріалі.

Що знадобиться

Фурнітура пластикових вікон – складний механізм, розрахований на виконання відразу декількох функцій. З часом експлуатації налаштування фурнітури може збиватися – стулка (рухома частина вікна) погано відкривається або нещільно прилягає до рами.

Змінити режим та врегулювати вікна можна самостійно. Для цього не потрібно викликати майстрів.

Аби врегулювати пластикові вікна, вам знадобиться:

шестигранний ключ на 4 мл;

викрутки – плоска та хрестова;

пасатижі.

Як налаштувати зимовий режим

Для початку потрібно визначити, як налаштовані ексцентрики на вашому вікні. Справа у тому, що їх кілька, і чим більше вікно, тим більше ексцентриків. Найчастіше їх три: на бічній стороні, де розташована ручка, один вгорі і один внизу вікна.

Аби замінити режим, потрібно налаштувати кожен з них. Перед початком роботи слід ретельно вимити вікна, окрему увагу приділити фурнітурі. Аби ексцентрики легше проверталися, їх необхідно очистити від бруду та пилу.

На поверхні ексцентриків знайдіть мітки, за якими можна визначити режим роботи фурнітури. Якщо у вас овальний ексцентрик, зверніть увагу, як він розташовується до горизонту.

Поверніть ексцентрик шестигранним ключем, викруткою або пасатижами (якщо ексцентрик овальної форми).

Для переведення вікна на зимовий режим мітка повинна бути повернута в бік приміщення (ближче до ущільнювача), а овальна цапфа – розташовуватися горизонтально.

Регулювання положення стулки

Петлі металопластикових вікон оснащуються гвинтами, які можна повертати стандартним шестигранним ключем. Ці гвинти і регулюють стулку.

Різні виробники використовують різні схеми розміщення гвинтів, тому перед тим як почати регулювати вікно, варто звернутися до спеціаліста або переглянути схему в інтернеті. Але загальний принцип їхньої роботи залишається незмінним для усіх: