Вже зовсім скоро розпочнеться зима, а разом з нею і морози. Тому українцям варто вже зараз подбати про зручний та теплий одяг, який буде зігрівати морозними днями.

Який теплий одяг потрібно обов’язково купити на зиму 2022 – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Як правильно одягатись взимку

Ваш зимовий одяг повинен бути зручним, практичним, стильним та теплим. Аби точно не замерзнути, слід приділити увагу шарам одягу. Загалом, їх три:

Зараз дивляться

білизна (спіднє, шкарпетки, термобілизна);

(спіднє, шкарпетки, термобілизна); середній шар (светр, кофта, жилетка тощо);

(светр, кофта, жилетка тощо); верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

Справа у тому, що навіть легкий додатковий шар під основним одягом допоможе не замерзнути у найлютіші морози.

Нижній шар призначений для відведення вологи, адже мокре тіло втрачає більше тепла. Середній шар – утримує тепло. А верхній – захищає від зовнішніх чинників (дощу, вітру та снігу).

Куртка повинна бути з щільної тканини, яка не пропускатиме вітер та зовнішню вологу.

При цьому не слід обирати занадто грубий одяг, який сковуватиме ваші рухи. Головне у зимовому вбранні – багатошаровість та терморегуляція, тобто між різними шарами одежин має бути повітряний прошарок.

Не нехтуйте теплом своїх кінцівок та голови, носіть рукавички та шапку чи хустинку, адже саме через долоні та оголену голову організм втрачає чимало тепла.

До того ж, від холодного повітря волосся стає тьмяним і ламким, а шкіра пересихає. Закритими мають бути і литки, тому обирайте довгі штані та високі шкарпетки.

Взуття

Цьому елементу вбрання теж потрібно приділити увагу. Зимові чоботи повинні мати товсту підошву, при цьому не стискати ногу, аби підтримувати нормальний кровообіг.

Варто звернути увагу на високі черевики, чобітки або кросівки з високою не резиновою підошвою. Підкладка, як і устілки, мають бути з натурального хутра, щоб ногам було тепло.

Не варто забувати й про стиль, зимові чоботи мають вам подобатись.

Що потрібно обов’язково купити на зиму

Спочатку перегляньте свій теплий гардероб та визначте, чого саме вам не вистачає. На зиму ви обов’язково повинні мати:

спідню білизну;

шкарпетки – кілька пар легких та кілька – теплих;

термобілизну – два комплекти;

кілька светрів ;

; базові гольфи різного кольору – їх можна використовувати окремо, або в якості додаткового шару;

різного кольору – їх можна використовувати окремо, або в якості додаткового шару; штани – дві пари;

куртка – бажано дві (одна коротка на більш теплу погоду та довга);

зимові ботинки;

шапка;

шарф;

рукавички.

Як обрати зимовий одяг

Під час зимового шопінгу звертайте увагу не лише на вигляд речей, а й на їх матеріал. Краще не обирати одяг з бавовни, оскільки він вбирає вологу, яку виділяє організм.

Звертайте увагу на речі з натуральних матеріалів – вовна чи фліс. Вони допоможуть не перемерзнути, навіть при сильних морозах.

Термобілизну краще обрати з високотехнологічної синтетики. Вона відмінно зберігає тепло, залишаючи шкіру сухою. Але пам’ятайте, синтетика швидко вбирає неприємні запахи, тому догляд за нею повинен бути якісним та регулярним.

Найголовніше – зимовий одяг повинен вам подобатись, тому обирайте моделі, які будуть поєднувати стиль та тепло.