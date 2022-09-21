Українці активно готуються до важкого опалювального сезону – скуповують теплі речі та ковдри, вибирають електрообігрівачі та утеплюють оселі.

Доволі бюджетний та ефективний спосіб втримати тепло – утеплити вікна. Проте перед процедурою пластикові вікна потрібно підготувати.

Як правильно мити пластикові вікна перед утепленням – дивіться в нашому матеріалі.

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Як помити пластикові вікна перед утепленням

Запорукою якісної теплоізоляції є правильна підготовка поверхні скла – її слід добре помити. Саме тому, перед будь-яким утепленням пластикових вікон їх необхідно ретельно вимити.

У побутових умовах для очищення конструкції, що знаходиться всередині оселі можна використовувати м’яку губку або чисту ганчірку.

Також вам знадобиться засіб для миття вікон або скла. Процедура миття проста:

Якщо вікна дуже брудні, спочатку використайте воду – у відро наберіть теплої води та звичайною ганчіркою змийте шар пилу та бруду. Насухо витріть скло – на цьому етапі можуть бути розводи, але вони зникнуть після наступних дій. Тепер можна використовувати засіб для миття скла – нанесіть його на вікна та чистою губкою чи ганчіркою розтирайте. Ви повинні мити вікна до тих пір, поки не зникнуть розводи, а саме скло стане чистим.

Варто зазначити, що брудні вікна категорично не можна терти гострими предметами або металевими шкребками. Так ви лише пошкодите поверхню та зіпсуєте зовнішній вигляд.

Миття фурнітури та ущільнювачів

Їм теж потрібно приділити увагу, особливо, якщо ви будете замінювати ущільнювачі для утеплення. Адже на цих ділянках вікон теж накопичується бруд.

Фурнітуру, що знаходиться всередині віконниці, достатньо протерти вологою тканинною серветкою, попередньо видаливши пил за допомогою щітки. Після цього механізм витріть насухо м’якою тканиною.

Аби позбутися бруду та обробити ущільнювачі їх потрібно змастити гліцерином або збризкати силіконовим спреєм, попередньо видаливши пил чіткою.

Гліцерин або спрей допоможуть підвищити еластичність гумового матеріалу.

Очищаємо рами пластикових вікон

Оскільки на рами ви будете чіпляти теплозберігаючу плівку чи кріпити скотч для утеплення, їх теж потрібно помити. Аби зняти брудний наліт з рам пластикових вікон:

витріть їх м’якою вологою губкою, приділяючи особливу увагу забрудненим ділянкам;

ретельно протріть рами тканинною серветкою, попередньо змочивши її у мильному розчині, а потім витерти їх насухо м’якою ганчіркою;

обробіть поверхню м’якою тканиною з невеликою кількістю кремоподібного або рідкого мийного засобу для посуду, а потім протріть пластик сухою серветкою.

Додаткові рекомендації

Аби миття пластикових вікон ефективно вплинуло на утеплення, варто дотримуватись кількох простих правил: