Українська влада неодноразово попереджала, що цьогорічний опалювальний сезон буде вкрай важким. Тому готувати свої оселі до зимових холодів потрібно вже зараз.

Як утеплити пластикові вікна на зиму – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Як і чим утепляти вікна

Теплозберігаюча плівка

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Це один з найдоступніших способів утеплити пластикові вікна на зиму. Така плівка має термоізоляційні властивості і зменшує втрати тепла.

У магазині будівельних товарів купіть таку плівку та наклейте її на внутрішнє скло вікон. Роботу можна виконати самостійно, для цього вам знадобиться канцелярський ніж, фен, скоч і звичайні ножиці.

Запорукою якісної теплоізоляції є правильна підготовка поверхні скла. Її слід добре помити.

Потім по усьому периметру віконної коробки потрібно наклеїти скоч та приклеїти до нього плівку. Щоб енергозберігаюча плівка добре трималась, її потрібно обдути гарячим повітрям фену.

Ущільнювачі для вікон

З часом ущільнювальна гумка на пластикових вікнах починає зношуватись, пропускаючи холод в оселю. Щоб усунути цю проблему, можна купити самоклеючі гумові ущільнювачі, щоб вікно щільніше закривалося і не пропускало холодне повітря.

Також як ущільнювач можна використовувати пінополіетилен або пінистий поліетилен. Це спеціальний самоклеючий матеріал, який використовують для теплоізоляції вікон. Продається він в будівельних магазинах у вигляді рулонів.

Ще один, доволі популярний варіант утеплення – заклеїти рами вікон паперовою стрічкою або спеціальним скотчем. Завдяки цьому через щілини не буде проходити холодне повітря.

Змініть режим вікон

Переставте пластикові вікна на зимовий режим.

Мало хто знає, але пластикові вікна мають кілька режимів – літній, зимовий та стандартний.

Зимовий режим забезпечує кращі енергозберігаючі показники вікон при низьких температурах за рахунок більшої щільності примикання рами вікна до його стулки.

Такий режим помітно позначається на утепленні квартири і будинку.