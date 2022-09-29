Прогнозируют, что зима 2022/2023 будет самой сложной за всю историю независимости Украины. Связано это не только с военными действиями на территории страны, но и из-за морозов и невысокой температуры воздуха в домах украинцев.

Факты ICTV собрали несколько советов, которые помогут согреться в холодной квартире.

Правильно оденьтесь

Грамотное сочетание вещей поможет вам не замерзнуть даже в прохладной квартире.

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Чтобы согреться надевайте на себя несколько слоев вещей. Например, первый слой — белье, второй — термобелье, третий — штаны, кофта, носки. На верх еще можете надеть махровый халат.

Обращайте внимание на материал, из которого изготовлена домашняя одежда. Это должны быть вещи из флиса, хлопка, шерсти, байки и тому подобное.

Не забывайте использовать теплые одеяла.

Включите активность

Отличный способ быстро согреться — заняться спортом или выполнить короткую зарядку. Дело в том, что когда мы сидим или лежим, тело постепенно охлаждается. Соответственно, нам становится холодно.

10-15 минут спортивной разминки помогут не только разогреть мышцы, но и положительно отразятся на вашей фигуре.

Если со спортом вы не дружите, включите громко музыку и потанцуйте. Через 10 минут активного танца, вы забудете о холоде.

Застелите ковры

Коврики на полу защитят ваш дом от потери тепла, а ваши ноги от замерзания. Хоть ковры считают немодным аксессуаром в квартире, этой зимой, они вам как никогда пригодятся.

Постелите его в той комнате, где находитесь чаще всего. Кроме того, сегодня можно купить довольно стильный коврик, который дополнит ваш интерьер.

Лучше всего использовать толстые ковры из материалов, которые обеспечивают хорошую изоляцию. Кроме того, ноги скажут вам спасибо, ведь ходить по мягким коврикам приятнее, чем по холодному полу.

Горячие напитки

Любимый напиток зимы — чай. Кто как не он согреет вас прохладными, зимними вечерами.

Если начинаете замерзать, заварите себе горячего чая, сделайте какао или кофе. Но напиток обязательно должен быть горячим. Кстати, в момент закипания чайнике, из-за пара, повысится и температура воздуха на кухне.

Горячий напиток не только согреет вас изнутри, но и поможет нагреть ваши руки.

Утеплите окна и балкон

Утепление окон изрядно скажется на температуре воздуха в вашей квартире. Тепло не будет убегать, соответственно, вы не будете мерзнуть.

Пока до зимы есть время, проведите профилактику металлопластиковых окон, утеплите балкон, двери и все окна в квартире.

Утеплять балкон нужно уже сейчас, ведь это процесс довольно трудоемкий. Что касается утепления окон, то залогом качественной теплоизоляции является правильная подготовка поверхности стекла – ее следует хорошо помыть.

Именно поэтому, перед любым утеплением пластиковых окон их необходимо тщательно вымыть.

Утеплять пластиковые окна стоит теплосберегающей пленкой и уплотнителями. Также не забудьте изменить режим пластикового окна на зимний.

Если у вас в квартире деревянные окна, их тоже нужно помыть и заклеить все щели, утеплив резиновыми уплотнителями, парафином, герметиком или ватой, поролоном или смоченной в воде туалетной бумагой.

Используйте электрообогреватели

Эти приборы помогут быстро согреться и качественно обогреют всю квартиру. Если вы не имеете дополнительных источников тепла, стоит задуматься над покупкой электрообогревателей.

Обратите внимание на кондиционеры, электрические конвекторы, энергоэффективные обогреватели и т. д.

Также можете обратить внимание на маленькие, однако эффективные тепловентиляторы. Они компактны, недороги и способны быстро нагревать помещение.

Грелка

Резиновая грелка или бутылка с горячей водой, завернутая в мягкую ткань – отличный способ быстро согреться.

Вы можете положить ее под ноги, когда работаете за компьютером или в свою постель, за 10-15 мин до сна, чтобы ложиться в кровать было приятнее.

Увеличьте отдачу тепла

Чтобы повысить температуру в квартире, можно увеличить теплоотдачу батарей. Для этого нужно установить теплоотражающий экран из фольги.

Но перед этим батареи обязательно нужно помыть, чтобы пыль и грязь не препятствовали теплоотдаче. Помните, если у вас грязные батареи, то температура в доме будет ниже, чем могла бы быть.