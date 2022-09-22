Українців неодноразово попереджали, що цьогорічна зима буде дуже важкою. Температура в українських оселях не підніметься вище +18°С, тому усі активно утеплюють свої домівки.

Мало хто знає, але тепловіддачу батарей опалення можна підвищити, навіть при їх мінімальній температурі. Як це зробити – дізнавалися Факти ICTV.

Як підвищити тепловіддачу батареї центрального опалення

Помийте батареї

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Як і усі інші поверхні, батареї збирають на собі різноманітний бруд та пил. Мало хто знає, але мити батареї потрібно кожного року перед запуском тепло в оселі.

Справа у тому, що пил та бруд, який осідає на елементах обігріву перешкоджають повноцінній віддачі тепла.

Якщо у вас брудні батареї, то температура у оселі буде нижчої, ніж могла би бути. Очищення батарей від бруду допоможе підвищити коефіцієнт тепловіддачі.

Також перевірте, чи всі секції батареї однаково прогріваються. Якщо одна або кілька відділень значно відрізняються по температурі від інших, то, швидше за все, проблема полягає в тому, що батарея забруднилася зсередини.

У такому випадку, слід викликати майстрів, які використовуючи спеціальні інструменти, проведуть внутрішню чистку батарей та повернуть циркуляцію гарячої води у потрібне русло.

Циркуляція повітря

Це доволі цікавий лайфхак, який за відгуками, чудово працює. Щоб тепле повітря швидше зігрівало усю площу кімнати, поруч з батареями встановлюють вентилятор, який забезпечує ефективну циркуляцію повітря.

Якщо будете користуватись таким способом, обирайте енергозберігаючі вентилятори. Вони допоможуть зекономити на електриці.

Збільшення батареї

Підвищити рівень тепловіддачі можна, збільшивши площу батареї. Таким чином, тепло по кімнаті буде поширюватися рівномірно і приміщення буде зігріватися швидше.

Аби збільшити площу батареї, накиньте на неї металевий екран, який повинен бути більший ніж сама батарея. Металева коробка повинна відповідати високим показникам теплопровідності.

Тепловідбивний екран

Справа у тому, що батарея однаково розподіляє тепло як спереду, та і ззаду. Тобто стіна за батареєю отримує стільки ж тепла, скільки й уся кімната. Аби не опалювати стіну, потрібно направити теплову енергію в приміщення.

Це допоможе зробити тепловідбивний екран, який встановлюють за батарею. Аби самостійно зробити екран можна використовувати звичайну фольгу. З великої кількості фольги необхідно зробити екран завбільшки батарею та встановити його біля стіни за конструкцією опалення.

Екран з фольги можете закріпити скотчем.

Зверніть увагу, що після встановлення екрану, відстань між батареєю і стіною не повинна бути менше двох сантиметрів, інакше повітря не буде циркулювати і тепліше не стане.

Звільніть доступ до батареї

Не закривайте батареї шторами, меблями або декоративними решітками. Так ви лише перешкоджаєте поширенню тепла.

Оскільки теплому повітрю від батареї необхідний вільний доступ, приберіть усе, що йому перешкоджає.

Перевірте потужність регулятора

Якщо ваша батарея оснащена регулятором потужності, то варто перевірити, на яку температуру він включений.

Якщо ви не переставили регулятор на зимовий режим, в оселі може бути доволі прохолодно.