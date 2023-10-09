Відгриміли світові тижні моди, а отже, тренди на 2024 рік визначено. Майже кожний бренд у своїх останніх колекціях чимало уваги приділив головним уборам, завдяки яким образ має більш завершений та виразний вигляд.

Персональний стиліст Марія Горбачова розповіла Фактам ICTV про модні головні убори 2024, а також сказала, на що звертати увагу під час вибору.

– У наш час головні убори – це не тільки необхідність, а й модний аксесуар, який посилює нашу індивідуальність, – зазначила Марія.

Бейсболки з різних тканин – лаконічні і з написом. Обирайте на свій смак, вони чудово доповнюють як літній гардероб, так і додають акцент в образ будь-якого сезону.

Зараз дивляться

Цей аксесуар вже давно не вважається тільки спортивним елементом, подивіться як it girls вміло поєднують їх у своїх модних луках.

Якщо вам цікаво, які шапки будуть в моді цієї зими, зверніть увагу на Bucket hat. Трендові капелюшки полюбилися модникам всього світу – їх одягають не лише влітку.

Наразі дуже модні моделі з деніму, шкіри, вовни і навіть овчини. Знайдіть свій варіант у масмаркеті або преміальних брендах.

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Але основною й універсальною річчю все ж досі є трикотажна шапка Beanie hat. Вона підійде під різні стилі одягу.

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Також для прохолодної погоди є й більш “вимоглива” альтернатива – балаклава (капор). Цей головний убір із вовни, кашеміру тощо, все ще залишається в тренді.

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Прихильникам нестандартних головних уборів стилістка пропонує звернути увагу на м’які чепчики та пов’язки.

Вони класно поєднуються з пуховиками, пальтами та іншим верхнім одягом.

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Головний тренд серед головних уборів 2024 – Pageboy cap або просто “чоловіча кепка”. Він повертався неодноразово й буде дуже модним аксесуаром і зараз, і наступного року.

Якщо ви любите бути в авангарді моди – сміливо купуйте і доповнюйте свій гардероб цим цікавим аксессуаром.

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Раніше ми також писали – які штани в моді взимку 2023-2024. Тренди цього предмету гардеробу треба знати, адже він зручний і практичний, особливо якщо у вас активний і рухливий ритм життя.