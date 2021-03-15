Докладний гороскоп на тиждень з 15 до 21 березня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Цей тиждень ознаменується кардинальними змінами, бо три небесних тіла змінюють знаки зодіаку. Також позитивний вплив на людей має Місяць у фазі зростання.

Найважливіша подія – весняне рівнодення 20 березня об 11.38 за київським часом. Цей день краще провести радісно, ​​у родинному колі та з приємними вам людьми. Пишіть плани на рік і промовляйте свої бажання, звертаючись до Сонця – вони обов’язково здійсняться. З цього дня починаються оновлення в природі, у більшості людей також відбуваються зміни у кращий бік.

16 березня о 00.27 за київським часом Меркурій входить у знак Риби – посилюється творчий потенціал, люди стають добрішими, прагнуть до взаємної турботи, завдяки чому мікроклімат у колективі стає приємнішим. Партнерські стосунки вийдуть на новий рівень, з’явиться душевна близькість, взаємна турбота.

Із 21 березня ситуація змінюється – Венера, планета кохання та взаємин, переходить у знак Овна. Потрібно стримувати себе у висловлюваннях, довіряти партнеру, бо стосунки можуть зіпсуватися. Велика ймовірність розриву і завершення взаємин, якщо вони довго були на межі.

Гороскоп для Овнів

Сприятливий тиждень – прилив життєвих сил та енергії допоможе реалізувати цілі. У вас зростає потяг до творчості, оптимізму і доброзичливості. Сприятливий час для початку нових справ, творчих проектів, спілкування, відпочинку та розваг. Не втрачайте часу і заплануйте на цей тиждень найскладніші справи. Зосередьтеся на власних потребах та очікуваннях, дійте, якщо раніше не вистачало рішучості. Не поспішайте, бо можна пропустити насправді щось дуже важливе.

Гороскоп для Тельців

Якщо раніше ви втратили рівновагу, то цей тиждень чудово підходить, щоб її повернути. Насолоджуйтеся життям, спілкуйтеся з друзями, зустрічайтеся з романтичними партнерами, рідними та близькими людьми. Але будьте обережними 21 березня – ваш управитель Венера, переходить у знак Овна. Ви відчуєте зміни в багатьох сферах життя, у стосунках з іншими людьми обов’язково щось зміниться. Водночас ви відчуєте увагу до вас з боку представників протилежної статі. Хоча вона, найімовірніше, буде вас дратувати.

Гороскоп для Близнюків

У цей період ви схильні занурюватися у власні думки, часто згадуєте, про щось жалкуєте. Вдається знайти відповіді на багато запитань, якщо аналізувати події, які відбулися навколо, свої почуття, власні та чужі вчинки. Така заглибленість у себе заважає роботі, тому що призводить до неуважності та помилок. Може виникнути бажання трансформувати любовні стосунки, розібратися у своїх почуттях. Якщо така потреба з’явилася, постарайтеся це зробити до 21 березня.

Гороскоп для Раків

Протягом тижня ви отримаєте додаткові ресурси, можливі нові знайомства, вдалий збіг обставин – максимально все це використовуйте. У цей період зростає концентрація та уважність, вдається досягти успіхів у професійній сфері, знайти вихід зі складних ситуацій. Сила волі та енергія в поєднанні з витримкою і наполегливістю, допоможуть владнати сімейні й особисті проблеми. Із 21 березня отримати задоволення буде складніше. Та якщо брати до уваги взаємні інтереси, хороші результати вам забезпечені.

Гороскоп для Левів

Сприятливий період для перетворення особистих і ділових взаємин, але якщо ви готові до взаємодії з партнером на рівних. Протягом тижня можна закласти хороший фундамент для подальших успіхів. Можете розраховувати на розуміння і допомогу керівництва, а також успішними будуть контакти з офіційними органами. Слушна нагода для укладення угод, відповідальних кроків у підприємництві. Сприятливий період для фізичних вправ і косметологічних процедур.

Гороскоп для Дів

Цей період несприятливий для інтелектуальної праці. Можуть виникнути складнощі з близькими людьми, колегами. Розбіжності з коханою людиною викличуть сильні переживання, результатом яких може стати розрив. Неприємності в діловій сфері відбуваються через зростання конфліктності, зіткнення через ідеї та думки. Але якщо ви приборкаєте свою прискіпливість і самовпевненість, то зможете знайти чимало точок дотику з партнерами, компаньйонами і керівництвом. Не давайте необдуманих обіцянок.

Гороскоп для Терезів

Краще не сперечатися з офіційними органами і перенести походи в державні установи. Відкладіть роботу з документами, підписання важливих паперів, договорів. Використовуйте цей час для налагодження особистих взаємин, кохання, шлюбу і всього, що приносить вам задоволення. З 20 березня ситуація кардинально змінюється – у вас прокидається дух сперечання, ви можете сказати речі, про які згодом пошкодуєте. Дотримуйтесь особистих кордонів – ваші поради можуть бути сприйняті неправильно або навіть нашкодити, а допомога виявитися некоректною.

Гороскоп для Скорпіонів

Романтичні зустрічі, прогулянки і світські розмови принесуть вам задоволення і можуть допомогти вивести ваші взаємини на вищий рівень. Потік інформації та спілкування, спрямований у ваш бік у цей період, містить корисні відомості, за допомогою яких ви зможете краще виявити свою індивідуальність і чинити особистий вплив. Творча жилка, сила характеру або здібності керівника, які ви продемонструєте, допоможуть вам отримати значну користь з будь-якої ситуації, що склалася.

Гороскоп для Стрільців

Обставини складаються вдало – у вас з’являються шанси і можливості значно поліпшити особистий імідж і репутацію. Близькі оцінять ваші досягнення, прислухаються до вашої думки. Схвалення на вашу адресу буде безсумнівним, і його варто домагатися. Можливе вдале поєднання ідей і методів, потенційні результати яких допоможуть посісти провідну посаду в колективі. Це гарний час для початку проекту, пов’язаного з літературною творчістю, спілкуванням, рекламою.

Гороскоп для Козерогів

Краще припинити на певний час свою ділову активність і зайнятись любовними та сімейними справами. Сприятливий період для творчої роботи та інтелектуальної діяльності. Зустрічі, поїздки та подорожі виявляться вдалими. Після 20 березня відбуваються кардинальні зміни, частіше, ніж зазвичай, виникають складнощі, а інтелектуальна робота викликає певні труднощі. Страждає пам’ять, концентрація уваги, здатність до засвоєння матеріалу. Заплановані угоди можуть зірватися, а партнери можуть підвести. Конфлікти через дрібниці призводять до погіршення взаємин.

Гороскоп для Водоліїв

Для вас цей тиждень виявиться нейтральним. Обстановка сприятиме співпраці та дружньому настрою, а весь період стане сприятливим для організаторської та групової діяльності. Після 20 березня інтенсивність і несподіваність того, що відбувається навколо, принесе багато приємних переживань. На вас чекають незвичайні контакти, романтичні зустрічі, пропозиції партнерства, зміцнення інших союзів. Організаторська діяльність може спонтанно вивести на світські події. Стосунки з представниками протилежної статі виявляться дуже приємними.

Гороскоп для Риб

Зростає творча та інтелектуальна активність, бажання писати, читати, спілкуватися. Можливі зустрічі або недалекі поїздки. Сприятливий період для підписання документів, переговорів, озвучування нових ідей і будь-якого виду творчості. Висока самооцінка і сила волі спонукають вас до самовираження. Зосередженість на своїх цілях може допомогти вам досягти вищих рівнів у професії. Отримана інформація та нові враження обов’язково виявляться корисними в майбутньому. Ви стаєте помітнішими, завдяки своїм талантам і здібностям.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

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