Травень 2022 року буде переломним місяцем практично у всіх починаннях і торкнеться кожного з нас. Початок травня прикметний тим, що кожному знаку зодіаку буде підготовлено низку випробувань і труднощів, яким неможливо запобігти, але до яких слід підготуватися та прийняти.

Детальний гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку підготував відомий екстрасенс і некромант, учасник Битви екстрасенсів на СТБ Віктор Литовський.

Овен

Для Овнів у травні доля підготувала чимало випробувань та труднощів. Зокрема, представники цього знака зіткнуться з тим, що на них можуть чекати дрібні неприємності, пов’язані з домашнім побутом, домашніми справами та зміною планів, які були заплановані давно. При цьому травень для Овнів є сприятливим у питаннях, пов’язаних із комунікацією, новими знайомствами, які не лише зможуть вирішити та допомогти з цими труднощами побутового характеру, а й сприятливо вплинуть на життя представників цього знака зодіаку надалі.

Телець

Для Тельців травень прикметний тим, що він вплине на життєві сфери, пов’язані з роботою, бізнесом, а також всі інші питання, що стосуються фінансової та матеріальної сфери. І не завжди ці зміни будуть сприятливо впливати. Часто якраз навпаки, але не варто зневірятися і опускати руки. Слід пам’ятати, якщо зачиняються одні двері, значить, десь відчиняються інші. Травень – це місяць необмеженого вибору, місяць переродження, місяць нових перспектив. Використовуйте цей час для отримання нових навичок, умінь, а також прокачайте свої старі здібності, які незабаром ви зможете застосувати у нових починаннях або на новому місці роботи. Ідеальний час для створення нового бізнесу чи справи.

Близнюки

Для представників знака зодіаку Близнюки травень підготував час, який необхідно приділити своїм близьким, друзям і, звичайно ж, сім’ї. Саме від вашої підтримки, а іноді й опіки, залежатиме психоемоційний стан вашого оточення. Більше того, ті емоції, які ви будете віддавати оточуючим, і та підтримка, яку ви будете давати, не тільки допоможуть вашим близьким, а й надалі стануть певною інвестицією у ваш психоемоційний стан у найближчому майбутньому. Будьте впевнені в тому, що ті люди, які отримають підтримку від вас у травні, не відвернуться від вас у майбутньому, коли ви будете так потребувати допомоги.

Рак

Для Раків цей місяць буде не з найпростіших. Травень прикметний тим, що він кардинально змінить ставлення до тих людей, які вас оточують. Багато хто з вашого оточення нарешті зніме свої маски і покаже свій справжній образ, покаже, хто є хто. При цьому ці ситуації не засмутять і не розчарують вас. Більше того, навпаки, здивують, оскільки добрі справи та добрі вчинки будуть щиро здійснювати ті люди, від яких узимку не можна було допитатися снігу. А ножем у спину вдарити може найневинніша, як вам здавалося, добра і щира людина з вашого оточення. Травень – це місяць трансформації білого у чорне і навпаки. Будьте напоготові та не судіть книгу за обкладинкою.

Лев

Для Левів травень – це місяць осяяння. Оскільки саме травень надасть Левам можливість нарешті розібратися в тих питаннях, які тривалий час не давали спокою представникам цього знака зодіаку. Ті ситуації, які раніше здавались патовими і виходу з яких не було видно, зрушаться з мертвої точки і вихід знайдеться сам собою. Підказки будуть скрізь: люди, обставини та всі інші фактори, які вас оточуватимуть, допоможуть вам зрушити з мертвої точки.

Діва

Найчастіше Діви намагаються допомогти людям, які їх оточують, а також до яких Діви ставляться з любов’ю і турботою. У травні самим Дівам знадобиться турбота, підтримка й допомога. Не виключено, що деяким представникам цього знака доведеться звернутися до психолога або іншого фахівця для вирішення їхніх питань. Деякі зможуть вийти з ситуацій, що склалися, завдяки сім’ї, друзям, а також близьким. Дівам рекомендовано правильно розрахувати свої сили та потенціал у сфері роботи та побуту, оскільки можливі перенавантаження, пов’язані з роботою, бізнесом, а також щоденними домашніми справами.

Терези

Для представників знака зодіаку Терези травень буде місяцем вашого настрою. Ваш емоційний стан буде мінливим та непостійним, що може накласти відбиток на весь місяць. Намагайтеся тримати себе в руках і не піддаватися емоціям “хочу” і “не хочу”, тому що буде дуже важко очікувати від ваших справ стабільності, а від людей, які вас оточують, розуміння. У першій половині місяця можливі сильні психоемоційні потрясіння, стрес і нездужання психологічного характеру, пов’язані насамперед із ситуаціями та людьми, які вас оточують. Намагайтеся “видихнути” і попри все рухатися далі, інакше цей стан може негативно позначитися на вашому здоров’ї.

Скорпіон

Загалом місяць для Скорпіонів буде сприятливий, але також для Скорпіонів травень підготував певні “спецефекти” та випробування. Особливо це стосується таких життєвих сфер, як сім’я та робота. Цей місяць ідеальний для того, щоб нарешті розставити крапки над “і” у тих питаннях, які тривалий час вас турбували. Травень дасть вам можливість вповні показати себе, показати, хто ви, вашому оточенню, колегам, рідним та близьким. Зі свого боку, ті люди, які вас недооцінювали, не вірили у вас і ставилися несерйозно, будуть змушені змінити свою думку про вас, оскільки ви покажете свою справжню особу, причому не тільки словом, а й ділом.

Стрілець

Для Стрільців цей місяць прикметний тим, що Стрільці будуть у постійній динаміці, у постійному пошуку, який може бути пов’язаний як з роботою та бізнесом, так і з вирішенням побутових та домашніх питань. Більше того, абсолютно не важливо, що ви будете шукати, “чи олівець, чи скріпку, чи комплектуючі для космічного корабля, та хоч голку в копиці сіна”, немає того, що ви не зможете знайти. Найскладніші завдання, покладені на вас, ви з легкістю зможете виконати та вирішити. Головне не зневірятися і не опускати руки. І пам’ятайте, хто шукає, той завжди знайде.

Козеріг

Цей місяць для Козерогів прикметний тим, що з’явиться можливість отримання додаткового джерела доходів або зміна місця роботи, з більш вигідними умовами та високою заробітною платою. Також місяць сприятливий для тих, хто хоче відкрити нову справу або бізнес. Абсолютно всі зусилля, витрачений час та сили щедро окупляться, і незабаром ви зможете значно покращити ваше фінансове становище. Але не варто надто розслаблятися, оскільки ближче до кінця місяця можуть з’явитися непередбачені обставини, які завдадуть витрат. Пам’ятайте, “гроші, люблять лік” і кожна гривня має бути на рахунку. Намагайтеся раціонально використовувати гроші, уникайте спонтанних покупок.

Водолій

Травень для Водоліїв видасться дуже непростим місяцем, місяцем випробувань та перевірки нервової системи на міцність. Іноді здаватиметься, ніби абсолютно всі, хто вас оточують, ваші рідні, близькі, друзі та знайомі просто випробовують ваше терпіння та нервову систему на міцність. Наче всі заповзялися проти вас. Цього місяця представникам знака зодіаку Водолій необхідно намагатися виявляти терпіння та розуміння. Припиніть накручувати себе. Просте прохання від ваших рідних чи близьких не завжди має якийсь додатковий контекст, вас ніхто не хоче образити чи якось зачепити. Просте прохання – це просте прохання, нічого більше. Виявивши терпіння і гнучкість цього місяця щодо оточуючих, ви можете бути впевнені, що вони виявлять терпіння до вас надалі.

Риби

Для представників цього знака зодіаку травень видасться дуже насиченим, а також буде місяцем задумів, що не здійснилися. Ви почнете планувати і будувати плани на майбутнє або будете готувати новий проєкт, проте вам варто бути готовими до того, що життя внесе у ці плани свої корективи, щось із того, що ви запланували, може піти не так, як ви задумали. Причиною цього може бути те, що ви чогось не передбачили у своїх планах, маєте неповну інформацію або недостатній досвід. Ви повинні запам’ятати найголовніше, що якщо вам важливо те, що ви запланували, то не варто покладатися тільки на себе, дозвольте іншим допомогти вам. Адже разом завжди легше впоратися з труднощами або з проблемами, які на вас можуть непередбачено звалитися.