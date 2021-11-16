У чому зустрічати Новий рік 2022

Хочете мати красивий вигляд на зимові свята, проте не знаєте, яке вбрання підібрати? Є вірування, що Новий рік проведеш так само, як його зустрінеш. Елегантність, стиль, скромність та невелика родзинка – ось чому віддає перевагу покровитель 2022 року.

Покровитель 2022 року

Цей Новий рік буде особливим, оскільки його покровителем стане Чорний (блакитний) водяний Тигр. Представник сімейства котячих не любить гучних компаній, тому буде вдячний, якщо зимове свято ви зустрінете серед близьких людей.

Тигр найбільше цінує природний зовнішній вигляд. Надмірності, кислотні кольори, тваринні принти – це те, що не варто вибирати для вбрання на новорічне свято.

Які кольори любить Тигр

Чорний водяний Тигр віддає перевагу відповідним кольорам – темний, глибокий синій, темно-зелений, коричневий, фіолетовий, золотистий та срібний. Найголовніше – свобода рухів та жодної скутості у вбранні.

Хижак обожнює дрібні смугасті принти на аксесуарах (сережки, пояси, браслети, намисто), якими можна доповнити образ Нового року 2022.

У чому не можна зустрічати Новий рік 2022

Варто уникати синтетичних тканин та надмірних яскравих кольорів у вбранні. Тигр любить натуральність та вважає за краще, щоб його зустріли скромно та з повагою.

Астрологи радять одягати кольори з нахилом на мрію, яку ви плануєте загадати в новорічну ніч. Бажаєте додаткового прибутку та багатства? Тоді золота або срібна сукня підходить саме для вас.

Якщо ви бажаєте почерпнути натхнення та гармонії з наступного року, тоді краще вибрати фіолетовий чи синій костюм. Одяг такого кольору приверне додаткову енергію для майбутніх звершень.

Яке вбрання підійде для свята

Срібна сукня – елегантне вбрання для новорічного свята. У ньому ви сяятимете яскравіше найбільшої зірки.

Можна вибрати сукні схожих кольорів – сірого, елегантного коричневого, золотистого. Будь-який ваш вибір підкреслить індивідуальність та привабить успіх у наступному році.

Синій костюм підійде для більш сміливих жінок. Таке вбрання приверне багато уваги, а його володарка – море компліментів. Можна додатково прикрасити образ аксесуарами – наприклад, чорним капелюшком або браслетом.

Однак синій колір можна трохи розбавити. Безпрограшний варіант для новорічної ночі – темний верх та яскравий низ. Можна зібрати волосся у пучок або гарний колосок, щоб підкреслити шию та плечі.

Якщо не хочете сильно виділятися – сукня темних кольорів чудово впорається із цим завданням. Можете прикрасити образ перснями на руці або невеликими срібними сережками, а волосся залишити розпущеним або зробити красиві локони.

Бажаєте мати елегантний вигляд під час свята? Тоді радимо придивитися до костюма чи сукні тілесного кольору. Дрібні аксесуари зможуть додати образу легкості, а модні афрокудрі зроблять його більш витонченим.

Найбезпрограшніший варіант – світло-сіра приталена сукня з невеликим декольте. Образ можна доповнити туфлями темного кольору з підборами та срібним браслетом.

Впевнені, ви будете мати найкращий вигляд у новорічну ніч. Пам’ятайте, головна особливість вечора – ваша усмішка та гарний настрій.